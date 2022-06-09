Gedik Kaynak, yeni teknoloji ile üretimin geleceğini değiştiriyor

WIN EURASIA fuarı, 8-11 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuara salon 4 / F100 nolu stantta katılan Gedik Kaynak, ziyaretçilerine kaynak sektörünün ihtiyacı olan ürünlerin yanı sıra son 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği robotik otomasyon ile kaynak imalatı teknolojisini bir bisiklet gövdesinin üzerinde uygulamalı olarak tanıttı.

Yeni bir teknoloji olan WAAM’a ilişkin bilgi veren Gedik Kaynak Türkiye Satış Müdürü Savaş Aydın, “Özellikle savunma sanayii ya da nitelikli kaynak malzemeleri ile bu bir uçağın malzemesi, uçağın motorunun bir parçası, geminin pervanesinin üretimi için kullanışlı bir teknoloji. Normalde çelikler alınır işlenir sonrasında birbirine kaynatılır. WAAM ise tamamen bunu kaynak sarf malzemesini üst üste ekleme yöntemi ile o parçayı üretiyor. Aslında bir nevi 3D printer. Hali hazırda bu yöntemle üretim yapan kimse yok. Türkiye’de çok yeni. Avrupa’da da bu konu ile ilgili yayınlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Gedik Kaynak olarak bununla ilgili ilk uluslararası yayına katıldık. Önümüzdeki dönemlerde özellikle savunma sanayii bu teknolojiyi kullanacak.” diye konuştu.