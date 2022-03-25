Gedik Piliç, şarküteri ve kaplamalı üründe kapasiteyi yüzde 20 artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gedik Piliç, yatırım ve kapasite artışlarına devam ediyor. Bu yıl içinde piliç etinde yüzde 10, şarküteri ve kaplamalı ürün gruplarında ise yüzde 20’lik kapasite artışı planladıklarını açıklayan Yağız Gedik, “Tam entegre tesis olarak piliç eti, kaplamalı ve şarküteri ürünlerin üretimini yapıyoruz. Bu ürünleri Gedik Piliç ve İzmir Piliç markalarıyla satışa sunuyoruz. Firmamızda 2 bin 600 personel ile günlük 400 bin piliç işleme ve aylık 6 bin ton şarküteri kaplamalı ürün üretme kapasitesine sahibiz.” dedi.

Firmalarının 1968 yılında dedesi Halil Gedik tarafından Uşak’ın Eşme ilçesinde aile işletmesi olarak kurulduğunu ve bu yıl 54 yılını kutladıklarını bildiren Yağız Gedik, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve aynı şekilde devam eden bir firma olarak ikinci ve üçüncü kuşak olarak babası Osman Gedik ile beraber yönettiklerini bildirdi.

İhracatının yüzde 50’sini Çin’e yapıyor

Üretimlerinin yaklaşık yüzde 20’sini ihracatta kanalize ettiklerini belirten Yağız Gedik, ihracatın ciroları içinden yüzde 24,5 pay aldığını dile getirdi. 2021 yılında toplam ihracatlarının 80,3 milyon dolar olduğunu açıklayan Yağzı Gedik, bu yılın zorlu geçeceğini ifade ederek, ihracat hedeflerinin önceki yılla aynı oranı korumak olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla piliç ve şarküteri-işlenmiş gibi ürünleri 55 ülkeye ihracat yaptıkların bildiren Yağız Gediz, “İhracat pazarlarımızdan biri olan Çin’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çin pazarı sadece bizim şirketimiz için değil, Türkiye için fayda sağlayan bir konumda. Yapılan denetimler ve incelemeler sonrasında Türkiye’den ürün gönderebilen tek firmayız. İlk sevkiyatın başladığı günden bu yana her şey çok güzel gidiyor. Türkiye’nin lezzetini ve kalitesini tanıtmış oluyoruz. İhracatımızın yüzde 50’lik kısmını Çin pazarı oluşturuyor ve günden güne katma değerli ürünler ile büyütmek istiyoruz. Yeni dönemde ise Venezuella ve Singapur bizim için önemli pazarlar arasında yer alıyor.” diye konuştu.

15 onaylı inovatif Ar-Ge projesi üzerinde çalışıyor

Türkiye tavukçuluğunda ilk Ar-Ge merkezine sahip olan firma konumunda bulunduklarını ifade eden Yağız Gedik, söz konusu merkezlerinde 40 personelin çalıştığını belirtti. Ar-Ge merkezlerinde yapılan çalışmalar sonucunda tamamlanan ve devam eden 15 adet onaylı projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Yağız Gedik, “Projelerin içinde kalite, lezzet ve görünüş anlamında inovatif ürünler de bulunuyor. Türk damak zevkine göre ve dünyada yeni çıkan trendleri araştırıyoruz. Şu anda patent başvurusu yaptığımız 7 adet inovatif ürünümüz var. Bunlardan bazıları raflarda yerini almaya başladı. Ar-Ge harcamalarımız ciromuzun yaklaşık yüzde 10’nu oluşturuyor. Bu yıl bunu yüzde 13-15 seviyesine çıkarmak istiyoruz.” dedi.