Gedik Yatırım, 169 milyon TL ile net kâr rekorunu kırdı

Gedik Yatırım, ‘2020 Yılı Finansal Sonuçları’nı açıkladı. Sonuçlara göre, kârını yüzde 158,2 büyüten Gedik Yatırım, 30 yıllık tarihinin net kâr rekorunu da 169 milyon TL ile yeniden kırdı. Aktif büyüklüğü ise yüzde 128,5 artış ile 2.5 milyar TL’ye ulaşan şirket, yüzde 98,6 büyüme oranı ile özsermayesini 338 milyon TL’ye yükseltti.

Söz konusu dönemde özsermaye kârlılığı yüzde 99 olarak kayıtlara geçen Gedik Yatırım, faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve yurt genelindeki 40 şubesi ve 400’e yakın çalışanıyla devam ediyor. Sektörde en çok şubesi olan şirketler sıralamasında birinci sırada yer alan Gedik Yatırım, 2020’de çalışan sayısındaki yüzde 14.8’lik artışla en çok çalışanı olan şirket kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan 2020 yılında, Gedik Trader uygulamasını kullanan yatırımcı adedinde yüzde 234 artış gerçekleşti.

“Vizyonumuz: Sektörün her alanında liderlik”

2020 yılı finansal sonuçları değerlendiren Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, bu dönemde çalışan sayısının yüzde 14.8’lik bir artış gösterdiğini bildirdi. “Vizyonumuz, sektörün her alanında liderlik” diyen Topaç, şunları söyledi: “2020 yılında, net karımızı yüzde 158.2 artırarak 30 yıllık tarihimizin net kâr rekorunu 169 milyon TL ile yeniden kırdık. Şirketimiz adına çok başarılı bir yıl geçirdik. 27 ilde 40 şube ile sektörde en çok şubesi olan birinci kuruluşuz, lider konumdayız. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre dinamik ekibimizle sektördeki çalışan sayısı sıralamasında ise ikinci kuruluşuz. Bu dönemde çalışan sayımız yüzde 14.8’lik bir artış gösterdi. Bu alanda da liderliği hedefliyoruz. Her türlü sermaye piyasaları ürününü erişilebilir kılmak amacıyla 30 yıl önce çıktığımız yolda bugün yatırımcılarımız, Türkiye sınırlarını aşıp yurt dışı yatırım ürünlerine de yatırım yapar oldular.”

“Bu başarı çalışanlarımızın eseri”

Bu başarıda, en büyük payın çalışanlara ait olduğunu söyleyen Topaç, “Küresel salgın çalışma hayatında radikal değişimlere yol açtı. Bu dönemde biz de uzaktan çalışma modelini deneyimlemiş olduk. Bu zorlu salgın sürecinde uzaktan çalışma modeline kolaylıkla uyum sağlayan ve özveriyle çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine farklı yeni çalışma koşullarına hemen adapte olup bu derece yüksek bir karlılık yakalamak gerçekten büyük başarı. Bu büyük başarı çalışanlarımızın eseri.” diye konuştu.