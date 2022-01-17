Gedik Yatırım, 2022 yılında büyüme ivmesinde rekor kıracak

TÜRKİYE’DE sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan ve bu alanda liderlik vizyonu ile büyümesine devam eden Gedik Yatırım, yaratıcılığı sergilemeye uygun bir iş ortamı oluşturarak, kurumuna bağlı çalışanlara sahip olma prensibini benimsiyor. 2021 yılında da devam eden pandeminin getirdiği olumsuz koşullara rağmen çalışan sayısını %24 artıran Gedik Yatırım, 2022 yılında da stratejik hedefler doğrultusunda gençlere ve kadınlara kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da kadın çalışan sayısını yükselterek istihdam politikasına devam eden Gedik Yatırım, yeni mezun gençlere de sermaye piyasaları alanında kariyer imkanı tanıyor.

Gedik Yatırım, 2021’de çalışan sayısını %24 artırdı

Gedik Yatırım, geçtiğimiz yıl şirket genelinde büyümeyle beraber Balıkesir, Bandırma, Aydın gibi illerde de yeni şubeler açarak, çalışan sayısını 442’ye çıkardı. 2021 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği misyonuyla kadın çalışan sayısını %36 artıran Gedik Yatırım, yine 2021 yılında işe başlayan 157 çalışanın çoğunluğunu yeni mezun gençlerden tercih etti. Gedik Yatırım’ın yaş ortalaması ise 38.

Bunun yanında Gedik Yatırım, mevcut şubelerini de nitelik açısından geliştirerek, hizmet ağını şubeleri bulunmayan illere de taşıyarak ulaşılabilirliğini ve yaygınlaşma politikasını 2021’de olduğu gibi 2022’de de artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

160 binin üzerinde yatırımcı, 11,6 milyar TL’lik finansal varlık

Kar oranını son 7 senede 16 kat, öz sermayesini de 4 kat artıran Gedik Yatırım, 475 milyon TL’ye yaklaşan özsermayesiyle de sektörün önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alıyor. Gedik Yatırım, 160 binin üzerinde yatırımcının 11,6 milyar TL’nin üzerinde finansal varlığına ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ürün çeşitliliği sunan Gedik Yatırım, yatırımcılarına sunduğu çeşitli yatırım enstrümanlarıyla işlem yapabilme kolaylığı da sağlıyor. Yatırım danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetleriyle de bireysel ve kurumsal yatırımcılarına ihtiyaç duydukları her alanda en geniş hizmetler sunarak büyüme ile paralel artan bir istihdam yaratıyor.

Onur Topaç: “Çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, 2021 yılının performansları ve geleceğe yönelik adımları hakkında şunları söyledi: “Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonunu benimseyen bir yatırım kuruluşu olarak, geçtiğimiz yıl sürdürdüğümüz büyümeyi 2022 yılında da devam ettireceğiz. Ürün ve hizmet yelpazemizi yenilikçi ve yatırımcı odaklı bir bakış açısıyla zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Bu yıl, yaygın fiziki hizmet ağımızı genişletirken, tüm temas noktalarımızda teknoloji ve dijitalleşme eksenindeki yatırımlarımızı ivmelendirmeyi planlıyoruz. Sektörünün en iyilerinden oluşan insan kaynağımızı sayısal olarak büyütürken çalışanlarımızı geleceğe hazırlayacak beceri ve yetkinliklerle donatmak için gelişim olanaklarımızı artıracağız. Genç yeteneklere kariyer imkânı yaratmaya, çalışanlarımızın gelişimine odaklanarak onlara yatırım yapmaya bu yıl da devam edeceğiz.”

Gedik Yatırım, 2022 yılında da yeni şirketler kurmaya, yeni yatırımlar yapmaya, insan kaynağı olarak büyüme hızını artırmaya ve yatırımcılarının yatırımlarını kendi yatırımı görerek onlara kazanma fırsatı sunmaya devam edecek.

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