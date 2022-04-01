Gedik Yatırım’da Yönetim Kurulu Başkanı değişikliği

Sektörün deneyimli isimlerinden Erhan Topaç, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Onur Topaç’a devretti.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, 1991 yılında 45 bin TL özsermaye ile kurulan Gedik Yatırım, otuzuncu kuruluş yılını kutladığı 2021 yılı sonu itibarıyla 3,5 milyar TL aktif büyüklüğe ve 548 milyon TL öz sermaye seviyelerine erişti.

Bünyesinde 160 binden fazla yatırımcının 17,7 milyar TL’nin üzerinde finansal varlığına ev sahipliği yapan şirket, Onur Topaç’ın CEO’luğu üstlenmesiyle birlikte teknolojik dönüşüme de odaklanarak son 5 senede kârını 14 kat, özsermayesini de 6 kat artırdı. 430’dan fazla çalışanı bulunan şirket, 29 ilde toplam 44 şube ile hizmet veriyor.

1991’den 2011 yılı sonuna kadar toplam 23 pay halka arzında liderlik, 2 pay halka arzında ise eş liderlik rolünü üstlenen Gedik Yatırım, son 15 yılda ise 120’nin üzerinde halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer aldı.

1990 İstanbul doğumlu Onur Topaç, Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

2008 yılında Gedik Yatırım’da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Topaç, 2013 yılında, Gedik Yatırım’da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev aldı.

2015-2020 yılları arasında ise HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’de sırasıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Topaç, 2015-2019 tarihleri arasında da Marbaş Menkul Değerler A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Inveo Yatırım Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Topaç, 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş’de CEO ve 30.10.2019 tarihinden itibaren Inveo Yatırım Holding A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yapmaya devam ediyor.