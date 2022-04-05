Gedik Yatırım’dan sermaye artırımı
Gedik Yatırım, şirket sermayesini 75,6 milyon TL artırarak 252 milyon liradan 327 milyon 600 bin TL'ye yükseltme kararı aldı.
Gedik yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 4 Nisan 2022 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında şirket sermayesinin 327 milyon 600 bin liraya çıkarılması kararı alındığını bildirdi.
Gedik Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:
“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarihli toplantısında,
1. 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 75.600.000 TL artırılarak 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Arttırılan tutarın 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanan 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, tamamının 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kardan karşılanmasına,
3. Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,
4. Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.”