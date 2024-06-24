Gedik Yatırım’ın brüt karı, 1. çeyrekte yüzde 24 arttı

Gedik Yatırım, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

711 konsolide çalışan sayısı, 32 ilde 63’e ulaşan konsolide şube ağı ve sürekli gelişen teknolojik altyapısıyla Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarında liderlik yolunda büyüme yolculuğunu 2024 yılında da devam ettirdiğini söyleyen Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, “Sayısı her geçen gün artan çalışanlarımızla birlikte, ‘liderlik’ vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin en geniş şube ağına sahip yatırım kuruluşu olarak, ülkemizin dört bir yanındaki yatırımcılara geniş bir yatırım portföyü sunuyor, yatırımcı seminerlerimizle sektöre katma değer sağlamayı sürdürüyoruz.

Sektörde bir ilk olan Private Şube yapılanmamız hızla büyüyor, bugün itibarıyla 6 şubeye ulaşmış durumdayız. Halka arzda hız kazanmaya devam ediyoruz, 2022 yılındaki Panelsan, Sanica, Özsu ve Suwen halka arzları, 2023 yılındaki Kayseri Şeker ve Dofer halka arzları ile 2 yılda 6 halka arzımızı geride bıraktık. 2024 yılında ise ilk talep toplamalı Bor Şeker halka arzını yaptık. Girişim sermayesi alanında yıllardır kaynak ayıran, doğrudan ve dolaylı olarak startuplara yatırım yapan ve başarılı çıkışlara imza atan kuruluşlardan biriyiz. 2021 yılından bu yana bu alanda toplam 95,4 milyon TL yatırım yaptık” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İnsan kaynaklarına yatırımda öncü

Gedik Yatırım’ın 33 yıldır insan kaynağına yatırım yapmayı önceliklendirdiğini ve sektör çalışanlarının gelişimine katkıda bulunduğunu dile getiren Onur Topaç, “Son 5 yılda çalışan sayımızı yüzde 80 oranında artırdık. Kadın çalışan oranımızı ise yüzde 35’ten 46’ya yükselttik. Great Place to Work listesinde yer alan tek yatırım kuruluşu olarak, 2023 yılında ülkemizde ilk defa verilen Kadınlar için En İyi İşverenler Ödülünü de almayı başarmıştık. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Great Place To Work 2024 Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük Listesi’nde yer almaya hak kazandığımızı büyük bir mutlulukla paylaşmak isterim. Bu listeye girebilmenin, şirketimizin çalışan gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk alanlarında gösterdiği özveri ve başarıların bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Sektörde insan kaynakları alanında öncü konumumuzu devam ettirmek, bilgili ve uzman çalışanlar yetiştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Teknoloji yatırımları hız kazandı

Teknoloji alanındaki yatırımlarla, yatırımcılara mükemmel bir yatırım deneyimi sağlamayı hedeflediklerini belirten Topaç, “Teknolojiyle yatırımcılarımızı buluşturuyoruz. 2023 yılında, GYT Teknoloji adıyla Teknopark’ta bir teknoloji şirketi kurduk. Bu şirketimizle sermaye piyasalarında teknolojide öncü işler yapmayı ve ürün ihraç etmeyi amaçlıyoruz. Yine sektörde bir ilke daha imza atarak, Gedik Yatırım bünyesinde Yapay Zekâ bölümünü hayata geçirdik. Bu yıldan itibaren geliştirilen ürünleri süreçlerimize entegre etmeye başladık” diye konuştu.

Gedik Yatırım’ın yüzde 88,2 oranında paya sahip iştiraki hiVC ve yüzde 15 oranında paya sahip iştiraki Inveo Ventures, 2024 birinci çeyrekte girişimlere toplamda 525 bin doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Gedik Yatırım öncülüğünde grup, 2023 yatırımlarıyla birlikte gelecek 10 yıl içinde, büyüyen ekosistemin önemli bir oyuncusu olarak, portföyü 100 girişim şirketine ulaşmış, yerelden globale açılmak için nakdi ve gayrinakdi kaynak arayan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi haline gelmesini planlıyor. Yatırım yaptıkları girişimlerden bir unicorn çıkarmayı hedefleyen Inveo Ventures, portföylerindeki teknoloji şirketlerinin halka arzına önderlik etmek de hedefleri arasında yer alıyor.

Yatırım ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor

Cumhuriyetin 100. Yılında, Gedik Yatırım’ın spor sponsorluk yatırımları da artmaya devam etti. 2022 yılında Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru olan Gedik Yatırım, 2023 yılında iki kupa kazanarak büyük başarıya imza atan Kadın Milli Voleybol Takımını, 2024 Antalya VNL ve Paris Olimpiyatları’nda desteklemeye devam ediyor. Gedik Yatırım, 2023 yılında Fenerbahçe Futbol A Takımı sponsorluğuna da imza attı. Gedik Yatırım, sektörde ilk akla gelen marka olma amacıyla geleneksel ve dijital iletişim kanallarında yüksek etkileşimi hedefliyor.

Gedik Yatırım’ın 2024 yılı 1. çeyrekte esas faaliyet karı 451,8 milyon TL

Gedik Yatırım’ın brüt karı, 2024 yılı 1. çeyrekte, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 24 artarak 777 milyon TL, esas faaliyet karı ise yüzde 62 artışla 451,8 milyon TL gerçekleşti. Gedik Yatırım, 2024 yılı 1 çeyreğini 13,2 milyar TL toplam aktif büyüklük ve 2,5 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynak büyüklüğüyle tamamladı. Şirketin hizmet gelirleri, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 25 artış kaydederek 369 milyon TL olarak gerçekleşti.

Marbaş halka arzı SPK onayında

Gedik Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki Marbaş Menkul’ün halka arzı için yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını bekliyor. Marbaş Menkul, 2024 yılı 1. çeyrekte net karını bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 103 artışla 48 milyon TL’ye çıkardı.

Kripto varlıklar Gedik Yatırım ürün portföyüne girecek

Gedik Yatırım 2024 yılı Nisan ayında Ichain Yatırım Holding’i devralarak, Türkiye’de faaliyet gösterecek bir kripto varlık borsa yatırımı yapmayı ve yatırımcılara sundukları ürün portföyüne kripto varlıkları eklemeyi de planları arasına aldıklarını açıkladı.