GEFCO, Fas’ta 10 bin metrekarelik yeni depo açtı

Küresel multimodal tedarik zinciri ve Avrupa'nın önde gelen otomotiv lojistiği tedarikçisi GEFCO, depo yatırımlarına devam ediyor. GEFCO, Türkiye-Fas-Tunus hattından sonra Fas'ta 10 bin metrekare alana sahip depo aştı.

GEFCO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni açılan depo, GEFCO'nun Cebelitarık Boğazı geçişleri ve gümrük hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunmasına olanak sağlayacak. Buna ek olarak, GEFCO’nun halihazırda sunduğu depolama ve nakliye hizmetlerini, özellikle endüstriyel sektörde çeşitli müşterilere ulaştırmasına olanak tanıyarak, başta PSA, Continental, Faurecia, 3M, Novares ve Valeo dahil olmak üzere 135'ten fazla şirket ve otomotiv tedarikçisine, GEFCO'nun Tanger Med'deki yeni tesislerinden yararlanma imkânı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEFCO'nun Fas Genel Müdürü Sebastien Roger, "Bu, Afrika'daki lojistik sektörü için, özellikle Mağrip için heyecan verici bir süreç. Fas, sağlam iş gücü, Tanger Med limanı gibi dünya standartlarında altyapısı ve stratejik coğrafi konumu nedeniyle ciddi büyüme fırsatlarına sahip. Bölgedeki müşterilere işletmeleri için en çevik, akıllı ve yenilikçi çözümleri sunmak için Fas'a yatırım yapmaya devam etmeyi amaçlıyoruz." dedi

Medhub Genel Müdürü Rachid Houari ise, “Tanger Med Lojistik Bölgesi, gelişmiş lojistik operasyonlar için kullanıma hazır depolar da dahil olmak üzere 200 hektardan fazla alan sunuyor. Bölge, Tanger Med Port ile tam entegrasyona sahip olduğundan dolayı dünya çapında 186'dan fazla limana haftalık bağlantı sağlıyor. Lojistik Bölgesi, lojistik operasyonlarını optimize etmek ve mal akışlarını Afrika, Avrupa ve Amerika'ya yeniden dağıtmak isteyen çok uluslu büyük şirketler ve lojistik operatörleri için mükemmel bir seçim olacak." şeklinde konuştu.