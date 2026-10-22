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“Geleceği dijitalleşme ve yeni kuşaklar belirleyecek”

Limak Holding’in 50’nci yılını kutlayan Kurucu Başkan Nihat Özdemir, şirketin başarısında çalışanların emeği ve kurum kültürünün belirleyici rolüne dikkat çekti. Özdemir, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öne çıkacağı yeni dönemde, Limak’ın geleceğini yeni nesillerin şekillendireceğini vurguladı.

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“Geleceği dijitalleşme ve yeni kuşaklar belirleyecek”

Limak Holding, 50’nci yılını kutladı. Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, şir­ketin büyümesinde çalışan­ların ve kurum kültürünün belirleyici olduğunun altı­nı çizerek şu ifadeleri kul­landı: “Limak’ı bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bi­zimle omuz omuza çalışan on binlerce çalışma arkada­şımızın emeği. Biz o ilk fi­danın köklerini oluşturduk, Limak’ın sınırları aşması­nı sağlayan ise bu büyük ai­lenin kanatları oldu. Önü­müzde dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve yeni kuşakların belirleyici olaca­ğı bir dönem var. Bu temelin üzerinde çok daha büyük iş­ler başaracak yeni nesillere güveniyoruz.

“Gelecek 50 yılı bugünden kurguluyoruz”

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özde­mir ise şirketin uluslarara­sı alandaki gücüne ve sosyal sorumluluk vizyonuna dik­kat çekti. Özdemir, “Bugün 3 kıtada 14 ülkede, 50 bine yakın çalışma arkadaşımız­la dünyanın farklı coğrafya­larında projeler hayata ge­çiriyoruz. Hedefimiz, dün­yanın farklı coğrafyalarında kalıcı değer üreten ve Tür­kiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir Li­mak yaratmak” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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