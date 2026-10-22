“Geleceği dijitalleşme ve yeni kuşaklar belirleyecek”
Limak Holding’in 50’nci yılını kutlayan Kurucu Başkan Nihat Özdemir, şirketin başarısında çalışanların emeği ve kurum kültürünün belirleyici rolüne dikkat çekti. Özdemir, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öne çıkacağı yeni dönemde, Limak’ın geleceğini yeni nesillerin şekillendireceğini vurguladı.
Limak Holding, 50’nci yılını kutladı. Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, şirketin büyümesinde çalışanların ve kurum kültürünün belirleyici olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Limak’ı bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bizimle omuz omuza çalışan on binlerce çalışma arkadaşımızın emeği. Biz o ilk fidanın köklerini oluşturduk, Limak’ın sınırları aşmasını sağlayan ise bu büyük ailenin kanatları oldu. Önümüzde dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve yeni kuşakların belirleyici olacağı bir dönem var. Bu temelin üzerinde çok daha büyük işler başaracak yeni nesillere güveniyoruz.
“Gelecek 50 yılı bugünden kurguluyoruz”
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise şirketin uluslararası alandaki gücüne ve sosyal sorumluluk vizyonuna dikkat çekti. Özdemir, “Bugün 3 kıtada 14 ülkede, 50 bine yakın çalışma arkadaşımızla dünyanın farklı coğrafyalarında projeler hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında kalıcı değer üreten ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir Limak yaratmak” dedi.