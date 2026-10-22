“Geleceği dijitalleşme ve yeni kuşaklar belirleyecek”

Limak Holding, 50’nci yılını kutladı. Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, şir­ketin büyümesinde çalışan­ların ve kurum kültürünün belirleyici olduğunun altı­nı çizerek şu ifadeleri kul­landı: “Limak’ı bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bi­zimle omuz omuza çalışan on binlerce çalışma arkada­şımızın emeği. Biz o ilk fi­danın köklerini oluşturduk, Limak’ın sınırları aşması­nı sağlayan ise bu büyük ai­lenin kanatları oldu. Önü­müzde dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve yeni kuşakların belirleyici olaca­ğı bir dönem var. Bu temelin üzerinde çok daha büyük iş­ler başaracak yeni nesillere güveniyoruz.

“Gelecek 50 yılı bugünden kurguluyoruz”

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özde­mir ise şirketin uluslarara­sı alandaki gücüne ve sosyal sorumluluk vizyonuna dik­kat çekti. Özdemir, “Bugün 3 kıtada 14 ülkede, 50 bine yakın çalışma arkadaşımız­la dünyanın farklı coğrafya­larında projeler hayata ge­çiriyoruz. Hedefimiz, dün­yanın farklı coğrafyalarında kalıcı değer üreten ve Tür­kiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir Li­mak yaratmak” dedi.