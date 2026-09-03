Geleceğin çiftçilerini buluşturan program
Türkiye İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle tarımda genç kuşakların güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Geleceğin Önder Çiftçileri Programı’nın ilk dönemi tamamlandı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 14 farklı şehrinden aileleriyle buğday, çay ve fındık üretiminden meyvecilik ile seracılığa, büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa uzanan farklı üretim faaliyetlerinde aktif rol alan 17 genç, programda eğitim aldı.
Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, programda çıkış noktalarının, Türkiye ve tüm dünya için kritik öneme sahip tarım sektörünü geleceğe taşıyacak, “yarınları aydınlatacak” gençlerin tarımdaki rolünü güçlendirmek olduğunu belirtti.
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cem Güneri de programın disiplinler arası eğitim yaklaşımına değinerek, tarımın geleceğinin yalnızca daha fazla üretmekten değil, daha akıllı, dayanıklı, sürdürülebilir ve yüksek katma değer yaratan üretim modelleri geliştirmekten geçtiğine dikkati çekti.