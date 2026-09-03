Geleceğin çiftçilerini buluşturan program

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Bankadan yapılan açık­lamaya göre, Türkiye’nin 14 farklı şehrinden aileleriy­le buğday, çay ve fındık üre­timinden meyvecilik ile se­racılığa, büyükbaş hayvancı­lıktan arıcılığa uzanan farklı üretim faaliyetlerinde aktif rol alan 17 genç, programda eğitim aldı.

Türkiye İş Ban­kası Tarım Bankacılığı Pa­zarlama Müdürü Umut Yi­ğit, programda çıkış noktala­rının, Türkiye ve tüm dünya için kritik öneme sahip tarım sektörünü geleceğe taşıya­cak, “yarınları aydınlatacak” gençlerin tarımdaki rolünü güçlendirmek olduğunu be­lirtti.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cem Gü­neri de programın disiplinler arası eğitim yaklaşımına de­ğinerek, tarımın geleceğinin yalnızca daha fazla üretmek­ten değil, daha akıllı, daya­nıklı, sürdürülebilir ve yük­sek katma değer yaratan üre­tim modelleri geliştirmekten geçtiğine dikkati çekti.