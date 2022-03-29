Geleceğin seramik ustaları mezun oldu

DÜNYA (BURSA) - Kale Grubu’nun topluma yaptığı katkıları kalıcı hale getirmek amacıyla 1991 yılında kurulan Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), ‘İyi Bak Dünyana’ çatısı altında eğitim ve istihdam alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına giden yolda katkıda bulunmaya devam ediyor. İnşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve gençleri meslek sahibi yapmak amacıyla, 30 yılı aşkın zamandır çeşitli meslek edindirme kursları, geliştirme uyum kursları ve hizmet içi eğitimler düzenleyen Vakıf, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde eğitim gören gençler için düzenlediği ‘Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı Meslek Edindirme Kursu’ndan bu yıl 17 kursiyeri daha mezun etti.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa Osmangazi İlçe Müdürlüğü, Bursa Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleşen kursu tamamlayanlara sertifikaları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürü Deniz Algın, Okul Müdürü Oktay Güllü, KSV yöneticileri, Kale Gönüllüleri ve Kale Grubu bayilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi.

Meslek liselerini iş dünyasıyla buluşturan proje

Törende konuşan Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Rana Birden; “Kale Grubu olarak önemli tedarikçilerinden biri olduğumuz inşaat sektöründe nitelikli eleman açığını kapatmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Aynı zamanda ‘İlk İşim Okullarda Değişim’ diyerek, kursiyerlerimizin mesleklerindeki ilk işleriyle bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer almasını sağlıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce kişinin meslek edinmesine destek verdik. Bu projemizin, meslek liselerini iş dünyasıyla buluşturan örnek bir proje olarak anılmasının gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu topraklarda yetişen her çocuğun eşit eğitim almasına fırsat sağlamak için bugüne kadar 148 köy okulunu yeniledik. KSV’nin organizasyonunda, ‘Giderken Sizden de Bir Şeyler Taşıyalım İstedik’ sloganıyla 3.450’in üzerinde anasınıfı, ilk ve orta öğretim öğrencisinin 1 yıllık okul malzemesi, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak ihtiyacını karşıladık” dedi.

10 yılda 487 mezun verildi

2009-2019 yıllarında Türkiye İş Kurumu’nun iş birliğiyle yürütülen projede, bu yıllar arasında 487 mezun verildi. 2019’dan itibaren teknik ve endüstri meslek liselerinin yapı yüzey kaplamacılığı bölümü öğrencilerini de kapsayan proje sayesinde, bugüne kadar 25 ilde toplam 542 kursiyer meslek sahibi oldu. Bu yıl meslek kursunu başarıyla tamamlayarak ‘geleceğin seramik ustası’ olma yolunda önemli bir adım atan 17 kursiyer, ilk stajlarını Bursa Mehmet Aker İlköğretim Okulu’nda yaptı ve Kale Grubu şirketleri Kaleseramik, Kalekim ve Grup markası Bi’Boya’nın katkılarıyla okulun yenilenme çalışmalarına katıldı. Kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra takım çantası da hediye edildi. Ayrıca Mehmet Aker İlköğretim Okulu öğrencilerine KSV tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler dağıtıldı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kazananlarından Anlatan Eller'in kurucusu Pelin Baykan da öğrencilere kısa bir işaret dili eğitimi verdi.