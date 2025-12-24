Geleceğin toplantı yazılımı Türkiye'den çıktı: Lexperia’dan Onlytaw ile 18 dilde akıcı iletişim başladı!

Küresel işbirliklerinin önündeki en büyük zorluklardan biri olan dil bariyerini ortadan kaldırmak için harekete geçen Lexperia İnovasyon ve Yatırım, online toplantı yazılımı Onlytaw’un beta sürümünü duyurdu. 18 farklı dilde sunduğu gerçek zamanlı sesli çeviri yeteneğiyle dikkat çeken platform, uluslararası ekiplerin iletişimini ortak paydada buluşturarak pandemi sonrası hibrit çalışma ekosisteminin en güçlü oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

“Dijital iletişimin kurallarını yeniden yazıyoruz”

Lexperia İnovasyon ve Yatırım CEO'su Engin Altelli, küresel pazarda ses getirecek yeni teknolojiye dair vizyonlarını şu şekilde paylaştı: “Günümüz iş dünyasında mesafeler artık sadece rakamlardan ibaret, ancak dil bariyerleri hâlâ en büyük vizyonların bile önünde sessiz bir duvar gibi yükseliyor. Lexperia olarak, dijital iletişimin kurallarını yeniden yazan Onlytaw’u hayata geçirirken, herkesin herkesi anladığı bir dünya hayal ettik. Onlytaw, toplantı sırasında konuşmacının sesini anında işleyerek seçilen dile çeviriyor. Böylece İngilizce konuşan bir yönetici ile Türkçe konuşan bir mühendis, sanki aynı dili konuşuyor gibi doğal bir diyalog kurabiliyor.”

Onlytaw; İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Arapça gibi baskın global dillerin yanı sıra; pek çok farklı dilde sunduğu yüksek kaliteli ses tanıma teknolojisiyle kullanıcılarına gecikmesiz ve akıcı bir iletişim deneyimi sunuyor. Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde konuşmaları anlık olarak işleyen platform, dil bariyerlerini gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırarak küresel işbirliğini dijital bir standart haline getiriyor. Yalnızca teknik bir toplantı aracı olmanın ötesine geçerek; uluslararası arenada rekabet avantajı sağlayan stratejik bir güç olarak konumlanıyor.

“Büyük fikirlerin dil engeline takılmadığı bir gelecek inşa edeceğiz”

2023’ten bu yana teknoloji ve iletişimi birleştirme amacıyla çıktıkları serüvende yapay zeka destekli çeviri teknolojilerinde global ölçekte tanınan, yenilikçi ve lider bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen Lexperia İnovasyon ve Yatırım CEO'su Engin Altelli, “Geliştirdiğimiz bu platformun en dikkat çekici yanlarından biri de farklı endüstrilerin spesifik ihtiyaçlarına göre sunduğumuz sektöre özel uyarlamalardan oluşması. Türkiye’nin güçlü teknolojik altyapısını ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizi kullanarak inşa ettiğimiz bu sistem; sağlık turizminden uluslararası ticari görüşmelere, akademik konferanslardan küresel müşteri destek hizmetlerine kadar son derece geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Hiçbir büyük fikrin dil engeline takılmadığı, iletişimin özgürleştiği bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yatırım projelerini inovatif yaklaşımlarla güçlendirerek geleceğe dair güçlü temeller atıyor

Lexperia’nın ekibi, yatırım olanaklarının Ar-Ge ve inovasyonla çok daha kalıcı ve kazançlı hale geldiğine inanan profesyonellerden oluşuyor. Bu doğrultuda yatırım projelerini inovatif yaklaşımlarla güçlendirerek geleceğe dair güçlü temeller atıyor. Yatırımların spekülatif araçlardan arındırılarak teknoloji, sanayi ve tarım alanlarına aktarılması gerektiği vizyonuyla hareket eden şirket; tecrübeli yönetim kadrosu ve Ar-Ge ekibiyle hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kalıcı değerler bırakmak için çalışıyor. İş dünyasının problemlerine akılcı çözümler üretmek, yenilikçi ürünler geliştirmek ve yüksek katma değerli çıktılar sağlamayı önceliklendiriyor. Bunlardan biri olan Onlytaw ile de uluslararası ticaretin iletişimin önündeki engelleri kaldırıyor.

Kullanıcıların yalnızca üç adımda kolayca kullanmaya başlayabildiği Onlytaw, karmaşık kurulum süreçlerini ortadan kaldırarak küresel iletişimi herkes için erişilebilir kılıyor. Platform üzerinden seçilen katılımcılarla toplantı başlatıldığı anda, sistem otomatik olarak devreye giriyor ve tüm katılımcıların seslerini eşzamanlı olarak çevirerek kesintisiz bir diyalog zemini oluşturuyor. Kullanıcılar sadece kendi ana dillerinde konuşurken, arka planda çalışan gelişmiş yapay zeka teknolojisi bu ifadeleri anlık olarak işliyor ve karşı tarafa kendi dilinde, doğal bir ses tonuyla aktarıyor. Küresel bağlantılar kurmayı ve farklı kültürleri birbirine bağlamayı hiç olmadığı kadar kolaylaştıran Onlytaw; kullanıcılarına yeni insanlarla tanışabilecekleri, çeşitli etkinliklere katılabilecekleri ve sınırların ötesine geçen bir iletişimin keyfini sürebilecekleri devrimsel bir ekosistem sunuyor.