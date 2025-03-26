'Geleceğin Turcorn'u olmaya aday firmalara bir yenisi eklendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'den çıkan ve 1 milyar dolar değerlemeye ulaşma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı ve küresel büyümeyi hedefleyen girişimleri desteklemek ve onları küresel rekabete hazır hale getirmek amacıyla Turcorn 100 Programı uygulanıyor.

Programın yeni üyesi: Yongatek

Söz konusu programa son olarak, yerli ve milli çip teknolojileri üreten Yongatek de dahil edildi. Konuya yönelik açıklamasında Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "Yongatek gibi firmalarımız, yerli ekosistemin derinleşmesinde ve teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesinde önemli rol oynuyor" dedi. Yüksek teknoloji hizmeti veren mühendislik firması Yongatek, mikroelektronikten otomasyona, 5G-6G haberleşme sistemlerinden IoT uygulamalarına, video işleme sistemlerinden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede milli AR-GE çözümleri sunuyor.

Türkiye'de Turcorn olan 7 firma...

Türkiye'de Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider ve Papara olmak üzere 7 Turcorn bulunuyor. Bu firmalar, 1 milyar dolarlık değerleme sınırını aşarak "unicorn-Turcorn" olma başarısı göstermişti.

Turcorn 100'de ise Ace Academy, Albert Sağlık Hizmetleri, APPS Medya Teknolojileri, ARKSIGNER Yazılım ve Donanım Sanayi Ticaret, AVCR Bilgi Teknolojileri (Pixery), Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri, Craftgate Teknoloji, Enqura Bilgi Teknolojileri, Fazla Gıda, ICT Bulut Bilişim (Bulutistan), Macellan Bilişim Danışmanlık, MASSİVE Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri, NAVLUNGO Lojistik ve Teknoloji, OTTOBO Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri, SAHA Robotik, PICUS Bilişim Güvenlik, RS Research, TECHSIGN Bilgi Teknolojileri, Vispera Bilgi Teknolojileri, VRLAB Academy, Wask Bilgi Teknolojileri, WiserSense Bilgi Teknolojileri ve YONGA Teknoloji Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Ticaret (Yongatek) ile toplamda 23 firma destekleniyor.