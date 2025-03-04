Gelecek Varlık, 2024 kârını açıkladı

Gelecek Varlık Yönetimi, 2024 yılında toplam tahsilatını yüzde 67,8 artışla 4 milyar 381,5 milyon TL’ye ulaştırırken, düzeltilmiş FAVÖK rakamı ise yüzde 58,8 büyüyerek 2 milyar 692,2 milyon TL seviyesine yükseldi. Böylelikle Şirket'in 2024’teki net kârı yüzde 38,2 artışla 1 milyar 182 milyon TL oldu.

Öz kaynaklarını yüzde 64,5 artırarak 2 milyar 696 milyon TL’ye ulaştıran şirketin, 2024 yılında satın aldığı alacak tutarı 9 milyar 677,1 milyon TL, toplamda satın alınan alacak tutarı ise 33,3 milyar TL seviyesine çıktı. 2024’teki yatırım tutarını 3 milyar 449,4 milyon TL olan Gelecek Varlık’ın toplam yatırım tutarı da 7 milyar TL olarak kaydedildi.

"Net kârımız 1 milyar 182 milyon TL oldu"

2024'ü değerlendiren Şirket Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “2024 yılı rakamlarımız, tahsilat gücümüzü ve sektördeki sağlam bilanço yapımızı bir kez daha kanıtladı. Net kârımız yüzde 38,2 artışla 1 milyar 182 milyon TL oldu. 20 yıldır taşıdığımız liderlik bayrağını ve öncü konumumuzu koruyoruz... Bizleri mutlu eden rakamlara ulaşmamızı sağlayan güçlü ekibimize ve desteklerini sunan yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.