Gelecek Varlık, tahsilatını yüzde 33 artırdı

ANKARA (DÜNYA)- Fiba Grubu bünyesinde olan ve Ekim ayında halka açılarak hisseleri BİST’te işlem görmeye başlayan Gelecek Varlık, Ocak-Eylül döneminde tahsilatının yüzde 33 artarak 496,3 milyon TL tahsilat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu dönemde şirketin “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK)” yüzde 29 artışla 317 milyon TL’ye, brüt karı 191,7, net karı ise 137,6 milyon TL’ye ulaştı. Yine bu dönemde 250 milyon TL anapara tutarı olan alacak satınalma yapıldı. Şirketin, 16 bin yeni müşteriyle tahsilatta uzlaşıldığı ve toplam uzlaşmaya konu kişi sayısı ise 509 bin oldu.

Şirketin 9 aylık dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Her çeyrekte düzenli bir tahsilat artışımız var ve bu artış finansal sistemin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor. Halka arzımızı başarıyla tamamlayarak, yatırımcılarımızın varlığıyla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturmayı hedeflemiştik. Şu anki göstergeler, yılsonu hedeflerimize sorunsuz bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor.” dedi. Ünlüdoğan, vergi istisnalarıyla müşterilerine daha düşük maliyetli çözümler sunduklarını söyledi.

"Bankaların yeni porföy satışlarına hazırız"

Bankaların yeni tahsili gecikmiş alacak satışlarına hazır olduklarını belirten Ünlüdoğan, takipteki alacaklara yönelik istisnaların kaldırıldığı dönemin yaşandığını vurgulayarak, bankaların alacak satışını hızlandırmasını beklediklerini kaydetti.

Ünlüdoğan, “SPK tarafından son yayınlanan tebliğ kapsamında satılacak portföylere yabancı yatırımcıların da ortak olmasının mümkün kılınmasını yatırımcı ortamını iyileştiren olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Satın alacağımız yeni portföyler şirketimizin büyümesine ve kârlılığımıza olumlu yansıyacaktır. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynak ve tahsilat kabiliyetimizin verdiği güçle, bankaların yeni porföy satışlarına hazırız.” değerlendirmesini yaptı.