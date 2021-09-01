Gelecek Varlık’ın tahsilat tutarı yüzde 35,1 arttı

Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, temlik alınan anapara alacaklarını yılın ilk 6 ayında 254 milyon TL daha artırarak 17,4 milyar TL'ye taşıdı. Şirketin tahsilat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 oranında arttı. Bu dönemdeki toplam tahsilatı 313 milyon TL olarak gerçekleşen şirket, aktif toplamını 1,2 milyar TL'ye çıkardı. Gelecek Varlık yılın ilk yarısında 29 bin borçlu işletme ve bireysel borçluyu daha finansal özgürlüğüne kavuşturdu.

Pandemi döneminde ertelenen ödemelerin üçte bir oranında hız kazandığına dikkat çeken Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Yılın ilk 6 ayı sonunda 2020’nin ilk yarısına göre tahsilatımızı yüzde 35 arttırarak 313 milyon TL'ye taşıdık. Bugüne kadar 1,9 milyar TL kaynak aktardığımız bankacılık sisteminin güvenilir bir iş ortağı olmaya ve borçlulara sunduğumuz seçeneklerle tahsilat işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana finansal özgürlüğüne kavuşturduğumuz toplam borçlu sayısı 500 bine yaklaştı. Yılın ikinci yarısında bu sayının daha da artacağına inanıyoruz.”

“Bankalar yılı daha düşük bir TGA rasyosu ile tamamlayabilir”

Ekonomik Reform Paketi kapsamında varlık yönetim şirketlerinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların finans sektörüne canlılık getirdiğini belirten Ünlüdoğan, şunları söyledi: “Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) rasyosu, BDDK’nın takibe düşen alacaklara uyguladığı süre uzatımının bitmesinin ardından bir miktar artabilir. Fakat varlık yönetim sektörüne yeni portföy satışlarının yapılmasının, bankaların yılı daha düşük bir TGA rasyosu ile tamamlayabilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Finansal kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil, canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önünü açan yeni yönetmeliğin de bankacılık sektörünün aktif kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”