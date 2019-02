Geleneksel sandıklar, modern dünyada yer bulmaya çalışıyor

01 Şubat 2019

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Hafızoğlu Sandık, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en köklü sandık üreticileri arasında yer alıyor. Şu anda dördüncü kuşağı üretime ve ticarete hazırlayan Hafızoğlu Sandık, Eski Sanayi Bölgesi'nde 50 metrekare alanda üretime başlar. İkinci kuşakla birlikte işlerini büyütür ve Demirciler Sitesi'nde 400 metrekare alana taşınır. Üçüncü kuşakla birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekare alanda üretim hayatına devam eden Hafızoğlu Sandık'ın, şu anda şehir merkezi yakınında mağazası bulunuyor, yurtiçi ve yurtdışına ise toptan satışlar yapıyor.

Köklü bir geçmişe sahip olan sandık kültürünün gün geçtikçe kaybolmaya başlaması ise sektördeki üretici sayısının her geçen gün azalmasına sebep oluyor. Değişime ayak uydurmaya ve üretim hayatını sürdürmeye çalışan Hafızoğlu Sandık ise e-ticarete yönelmiş durumda. Firma ortağı Mehmet Demirçalı, “Biz ata mesleğimizi gittiği yere kadar götüreceğiz. E-ticaret ile ve ürünlerimize getirdiğimiz bazı fonksiyonel özellikler ile çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kaybolmaması gereken bir kültür ve bizde üretim kısmında özveriyle çalışıyoruz” diyor.

350'nin üzerinde model üretiliyor

Hafızoğlu Sandık, 350'nin üzerinde model ve 9 farklı renk ile her zevke hitap eden sandıklar üretiyor. Geniş pazarlama ağı ve son tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte verdiği hizmet ile Türkiye'nin hemen her iline sandıklarını gönderiyor. Mehmet Demirçalı, “Maraş ve Erzurum da kaliteli sandık üreticileri var ancak biz toptan satışa ağırlık vermemiz ile Türkiye'deki diğer üreticiler arasında öne çıkıyoruz. Geniş bir pazarlama ağımız var ve köklü bir geçmişimiz var. Sahip olduğumuz güçlü yönleri avantaja çeviriyoruz ve hemen her bölgeye ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Mobilyada İstikbal markası neyse, sandıkta da Hafızoğlu odur” diyor. Çok küçük bir alanda el işçiliği ile üretim hayatına başlayan firma şu anda 2 adet CNC tezgah ile seri üretim yapabiliyor. Demirçalı, “Eğer şu anda kullandığımız makineleri ve teknolojiyi on yıl kadar önce kullanmaya başlamış olsaydık, çok iyi paralar kazanabilirdik. Eskiden çok fazla talep geliyordu ve üretime yetişemiyorduk. Şimdi makinelerimiz var ancak talep azaldı. Sandığın hiçbir parçasını dışardan almıyoruz. Tamamen kendimiz yapıyoruz. Üretmek zevkli bir iş” diye konuşyor. Dördüncü kuşağında alın terini akıtmaya başladığı Hafızoğlu Sandık, ilerleyen süreçte sandık kültürünün tamamen kalkması ile mobilya aksesuarı ve sehpa gibi ürünlere yönelmeyi planlıyor. Aksesuar kategorisinde de kaliteyi elden bırakmayacaklarını aktaran Mehmet Demirçalı, kaliteli ve üst segment gruba hitap etmeye devam edeceklerini kaydediyor.

“Sandığı geleneksellikten çıkarıp modernleştirdik”

Mehmet Deimrçalı sandığın çok eski ve köklü bir kültürü olduğunu söylüyor, “Eskiden gelin kızlar sandıksız gitmezdi. Ancak zamanla insanların yaşam alanı değişti ve sandıklar küçük evlere sığmaz oldu. Bizde sandığı küçülttük, aksesuar gibi çeşitlendirdik. Böyle olunca evlerden atılmak yerine bir süre televizyon altı gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. Ancak bir süre sonra bu da azaldı ve yeri tamamen boşalmaya başladı. Sandığı geleneksellikten çıkarıp modernleştirdik, kullanıcıların taleplerini dikkate aldık. İsteğe uygun üçlü takım setler yapmaya başladık ve satışa devam ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu illerimizde sandık kültürü hala yoğun olarak devam ediyor. Bizde bu bögelere yoğun satışlar yapıyoruz. Yurtdışında ise Türk vatandaşlar yoğun talepte bulunuyor ve isteğe göre yurtdışına da ürünlerimizi gönderiyoruz” sözlerini kaydediyor. Sandık fiyatları ile ilgili bilgilerde veren Demirçalı, “Sandıklar 250 liradan başlıyor, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Talebe ve ürünün özeliklerine göre fiyatlar değişiyor” diyor.