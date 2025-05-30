Gelir arttı, kâr beklentisi aşılamadı: Dell tahminlerini güncelledi

Teknoloji şirketi Dell, 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Şirketin bu dönemde elde ettiği 23,38 milyar dolarlık gelir, 23,14 milyar dolar seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerine çıktı. Buna karşılık, hisse başına 1,55 dolarlık düzeltilmiş kâr, analistlerin 1,69 dolarlık öngörüsünün altında kaldı.

Altyapı çözümleri grubunda (sunucu, depolama ve yazılım) gelirler yüzde 12 oranında artarken, kişisel bilgisayar ürünlerini kapsayan müşteri çözümleri grubunda büyüme yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

Yapay zekâ etkisi belirginleşiyor

Şirketin Operasyon Direktörü Jeff Clarke, yapay zekâ tabanlı siparişlerde ciddi artış yaşandığını belirterek, "Sadece bu çeyrekte 12,1 milyar dolarlık yapay zeka siparişi aldık. Bu, geçtiğimiz mali yılın tamamındaki sevkiyatları aştı ve bize 14,4 milyar dolarlık birikmiş iş bıraktı" dedi.

Tahminler yukarı yönlü revize edildi

Dell, 2025 mali yılına ilişkin hisse başına düzeltilmiş kâr tahminini 9,30 dolardan 9,40 dolara çıkardı. Yıllık gelir öngörüsünde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Şirket, ikinci çeyrek için gelir beklentisini 28,5 ila 29,5 milyar dolar aralığında açıkladı. Bu tahmin, piyasanın 25,05 milyar dolarlık ortalama öngörüsünün belirgin şekilde üzerinde yer alıyor. Hisse başına kârın da 2,25 dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor; piyasa beklentisi ise 2,09 dolar seviyesindeydi.