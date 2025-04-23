Gelirini 2,2 milyar Euro'ya yükselten SunExpress'in 2025 hedefi 16.8 milyon yolcu

SunExpress'in İstanbul'da düzenlenen yıllık basın değerlendirme toplantısı, SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgiye göre; koltuk kapasitesini pandemi öncesi döneme göre yaklaşık iki katına çıkaran SunExpress, geçen yıl yüzde 86 doluluk oranıyla 15 milyon yolcu taşıdı.

THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress'in 2024 geliri ise bir önceki yıla yüzde 23 artışla 2,2 milyar Euro'ya çıktı.

2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekleyen firmanın 2025 yolcu hedefi ise 16,8 milyon.

Almanca konuşulan ülkeler (DACH bölgesi) ile Türkiye arasında en yüksek sayıda bağlantıyı sunan SunExpress, bu yıl uçuş frekanslarını daha da artırarak gelecek yaz döneminde Düsseldorf'tan günde 7, Köln'den 6, Berlin'den ise 5 adede kadar Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya uçuş gerçekleştirecek.

'Türkiye Avrupa pazarında yükselişini sürdürüyor'

Toplantıda konuşan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, güçlü finansal performansları, verimli operasyonları ve yolcularına sundukları yüksek kaliteli hizmet sayesinde çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Kownatzki, 2024'te hem kapasite hem de filo açısından rekor büyüme gerçekleştirirken, şirket tarihinin en yüksek gelirine ve karına ulaştıklarını dile getirerek, "4 binin üzerinde çalışanımızla yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu sene sektörde 35. yılımızı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya ve değer yaratmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin, 64 milyon turisti ağırlama hedefi olduğunu anımsatan Kownatzki, şunları söyledi:

* Türkiye, Avrupa turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. SunExpress olarak 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz.

* 2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçen yıla göre yüzde 11 artmış durumda.

* Bunun yanı sıra yaz sonrası döneme de ilginin arttığını görüyoruz. Bu, Türkiye için deniz ve güneş tatilinin ötesinde kültür, tarih, gastronomi ve spor gibi farklı turizm türlerine yönelik de talebin olduğunu gösteriyor.