20 Ekim 2020

Beklenmeyen bir etken, başka bir deyişle pandemi süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijitalleşmeyi hızlandırdı. Ofislerin kapanarak uzaktan çalışma sistemine geçilmesi, kısıtlı hareket imkanı ve arz kesintileri ile başa çıkmaya çalışan organizasyonlar, satın alma ve tedarik alanında dijital dönüşüme hız verdi.

Gelişen Teknoloji ile Dijital Platformlar Artıyor

Bahsettiğimiz bu süreçte, yeni nesil satın alma ve ticaret portalı Taahhut.com ile tanıştık. Taahhut.com, benzer elektronik ihale portallarına göre bazı avantajlara sahip.

En göze çarpan avantajlarından biri; ilk yatırım maliyeti olmadan ve hiçbir entegrasyona ihtiyaç duymadan kayıt olunarak kolayca kullanılabilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik destek için IT departmanlarına başvurmak gibi, şirkete ek iş yükü getiren bir durum böylece bertaraf edilmiş oluyor.

Bir diğer dikkat çeken özellik, “Fiyat Dışı Unsurlar (FDU)” belirleyebilmeyi sağlayan teknolojik altyapı. Bu konuyu biraz açalım. Fiyat Dışı Unsurlar nedir ve ne işimize yarayacak?

DAHA VERİMLİ SATIN ALMA YAPMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİYET TASARRUFU İÇİN FİYAT DIŞINDA DA ÇEŞİTLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ BELİRLEMEK VE KARAR ALIRKEN BU KRİTERLERE GÖRE YORUM YAPABİLMEK SATIN ALMA UZMANININ ELİNİ OLDUKÇA GÜÇLENDİREBİLİR.

Taahhut.com ile e-ihale düzenlerken, işveren (alıcı) firma, o kategorideki stratejik satın alma planıyla uyumlu olacak şekilde belirlediği Fiyat Dışı Unsurlar’ı (FDU), değerlendirme algoritmasına basit bir şekilde ekleyebiliyor. Tedarikçi firmalar, toplam sahip olma maliyeti (TCO), ürün kalitesi, referanslar, avans miktarı, ödeme vadesi vb. gibi pek çok unsur çerçevesinde sistematik bir şekilde değerlendirilebiliyor ve doğru satın alma kararına daha kolay ulaşılabiliyor.

Satın alma süreci, diğer görevlerin yanı sıra çok sayıda evrak, müzakere, uzun pazarlık süreçleri ve teklif tartışmalarını içeren oldukça karmaşık bir süreç. Bu nedenle, verimsizliklere neden olabilecek zaman kayıpları yaşanabilir. Satın alma ve tedarik süreçlerinin dijitalleşmesi, bu süreci çok daha kolay takip edilebilir hale getirerek herhangi bir ölçekte veya sektörden bir şirket için sürdürülebilir maliyet tasarrufuna imkan veriyor.

Eğer satın alma ve tedarik süreçlerinizi dijitale taşımayı planlıyorsanız, Taahhut.com kolay kayıt, ücretsiz üyelik ve basit ara yüzü sayesinde denenebilecek bir alternatif olarak göze çarpıyor.

Ayrıntılı bilgi: https://taahhut.com/

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