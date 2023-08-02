GEN, Azerbaycan’ın ilk ilaç fabrikasını kuracak

Bakü’de imzalanan hissedarlık sözleşmesi uyarınca GEN‘in yüzde 66, AIC’nin yüzde 29, SIA Pharmaceutical LLC’nin ise yüzde 5 oranında hissedar olduğu Gen Pharma Caucaus Manufacturing Operations Ltd., kurulması konusunda taraflar anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile Azerbaycan tarafından tahsis edilen Pirallahi Industrial Zone içerisindeki 52 bin metrekarelik alana bir ilaç üretim tesisi kurulacak.

Böylece, şimdiye kadar tamamen ithalata dayalı olan 900 milyon dolarlık Azerbaycan ilaç pazarındaki ilk yerli üretim tesisi hayata geçirilmiş olacak. Bu büyük ölçekli üretim tesisinin Azerbaycan’ın ilaç alanındaki teknolojik gelişimine katkı sağlaması ve ülke için önemli bir istihdam alanı yaratması beklenirken, ilerleyen süreçlerde komşu ülkelere ilaç ihracatına da imkân sağlaması planlanıyor.

36 milyon dolarlık yatırım

Fabrikanın, 36 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek olan birinci fazının 14 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. Ayrıca 2026 yılında tam kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülen fabrikada tablet, film tablet, sert jelatin kapsül, yumuşak jelatin kapsül, toz süspansiyon, saşe ve likit tip olmak üzere tek vardiyada yıllık 50 milyon kutu ilaç üretilmesi hedefleniyor. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 43 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan GEN, bu global adım sayesinde yurt dışındaki ikinci tesisini açmış olacak.