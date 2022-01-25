Gen İlaç, üretime ara verdi

Gen İlaç, elektrik kesintisi nedeniyle ASO ikinci ve üçüncü organize sanayi bölgelerinde yer alan üretim tesislerinde üretime ara verildiğini duyurdu.

Sürecin şirketin olağan iş akışına, satış-pazarlama faaliyetlerine ve gelirlerine etkisi olmayacağını belirtildi.

Gen İlaç tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün 21.01.2022 Tarih ve 01/001-69 sayılı Elektrik Kesintisi Hk. konulu yazısına istinaden; 24.01.2022 - 27.01.2022 tarihleri arasında Şirketimiz üretim tesisinde çalışma yapılmayacaktır. Bu süreç şirketimiz olağan iş akışında ve satış-pazarlama faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya ve Şirket'in gelirlerinde herhangi bir kayba neden olmayacaktır."