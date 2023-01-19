Gen İlaç’ın projesine TÜBİTAK desteği

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre kabul edilen üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından şirkete toplam 15 milyon .311 bin TL AR-GE desteği sağlanacak.

Buna ek olarak; yine üç ilaç geliştirme projesi özelinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında şirkete KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacak. Bu desteklerin şirketin projelerine toplam katkı tutarının 31 milyon 695 bin TL seviyesinde olacağı değerlendiriliyor.