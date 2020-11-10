Genç girişimcilerin “içinde bateri olan ofis” hayali “fikir fabrikası” ile gerçek oldu

10 Kasım 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Birbirinden farklı fikirlerin konuşulup ürüne dönüştürülmesi amacıyla kurulan freelance Ar-Ge grubu, bu platformdaki ilk endüstrileştirilebilir projesi olan kahve değirmenini prototip ürüne dönüştürdü. Genç ekibin hedefi, yılsonuna kadar ürünü piyasaya sunmak.

Bir kuluçka merkezi modelinde çalıştıklarını kaydeden Huss Mühendislik firma sahibi Nurullah Özgat, üniversite-sanayi işbirliğine model olmak istediklerini ifade etti. Özgat, “Mevcut çalışmalarımızın dışında farklı projeler de yürütmek istedik. Bunun için yeni fabrika arayışına girdiğimizde ‘fikir fabrikası’ mottosu ile nitelendirdiğimiz bu çalışma alanını oluşturduk. Burada üniversite öğrencilerinin projelerine destek oluyoruz. Firma kurmak isteyenlere yer sağlıyoruz, hem teknik mentörlük hem de işletme mentörlüğü, iş yapış şekli, satış-satın alma konularında destek oluyoruz. Ayrıca birbirimize iş paslıyoruz” dedi. Nurullah Özgat, yeni fabrika alanında bateriden sonra farklı motivasyon kaynakları da oluşturduklarını ifade ederek, “Daha sonra atış poligonu yaptık. Spor alanları var. Odağımızda motivasyonumuzu kaybetmeden, işbirliği içinde çalışabileceğimiz bir alan oluşturmak vardı. Bu mekanla bunu sağladık. Sadece Huss Mühendislik ekibi olarak değil, fikir sahibi insanlar, firmalar ya da girişimcilerle de bir arada projeler geliştirip, üretmeyi hedefledik” dedi.

Fikir alışverişinin yapılabileceği bir platform oluşturarak freelance Ar-Ge grubu kurduklarını da anlatan Nurullah Özgat, “Farklı iş fikirleri olan ancak bunu hayata geçiremeyen arkadaşlar ile bir araya geldik. Herkes iş fikrini, projesini söyledi. Projeleri oyladık ve bir proje seçip, üzerine odaklandık. Ortaya çıkan iş fikrini endüstrileşebilecek bir ürün haline getirdik. Prototipini ürettik. Kısa vadede ürünleştirilip piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Fikir fabrikası aynı zamanda co-working space

Nurullah Özgat, bulundukları 700 metrekarelik alanda kendi ofislerinin yanı sıra kiralanabilir alanlar da sunduklarını ifade ederek, bu sayede doğru networkleri bir araya getirerek işbirliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Özgat, “Çalışma alanımızda oluşturduğumu hazır ofis ve co-working spaces (ortak çalışma alanı) kısımlarını oluşturmamızdaki amaç buradan kira geliri elde etmek değil, firmaların, girişimcilerin gelmesi ve oluşacak birliktelik ile projeler yapıp, katma değer üretmek. İş fikri paylaşımı, çözüm ortaklığı, işbirliği oluşturan bir platform olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.