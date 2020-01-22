“Genç sanatçılara dünya sahnelerinin kapılarını aralıyoruz”

22 Ocak 2020

Opera sanatının Türkiye’deki gelişimini destekleyen Siemens, toplumu ve gençleri sanata özendirmek için 21 yıldır Siemens Opera Yarışması’nı düzenliyor. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışması olma özelliği taşıyan proje ile 100’den fazla gencin sanat kariyerinde dönüm noktası olduklarını belirten Siemens Türkiye İletişim Direktörü Gizem Keçeci, dereceye giren gençlerin dünyanın en önemli sahnelerinde Türkiye’yi temsil ettiğini ifade etti.

Türkiye’de faaliyete başladıkları 1856 yılından bu yana sadece ticari faaliyet gösterdiği alanlarda değil, toplum odaklı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da ülkenin geleceğine yatırım yaptıklarını kaydeden Gizem Keçeci, “Topluma sürdürülebilir katkı sağlamayı kendine ilke edinen Siemens Türkiye için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı topluma sağladığımız katkının temel bir unsuru olarak görüyoruz” dedi. Bu doğrultuda eğitimden sanata kadar birçok farklı alanda çalışmalar yaptıklarının altını çizen Keçeci, sürdürülebilirlik yaklaşımının en önemli örneklerinden birinin ise toplumu ve gençleri sanata özendirmek için düzenledikleri opera yarışması olduğunu ifade etti.

Dünyanın önde gelen okullarında opera eğitimi ve burs imkânı

Gizem Keçeci, yarışmada derece alan genç opera sanatçılarının çeşitli ödüllerin yanı sıra önde gelen müzik okullarında eğitim, ünlü opera sanatçılarıyla çalışma, dünyanın en önemli sahnelerinde Türkiye’yi temsil etme fırsatı yakaladığına dikkat çekti. Örneğin, 1998’deki ilk yarışmayı kazanan Burak Bilgili’nin Konya’nın Akşehir ilçesinden çıkıp dünyaca ünlü bir bas-bariton opera sanatçısı olduğunu anlatan Keçeci, Bilgili’nin 2002 yılında İtalya’nın Milano kentinde bulunan dünyanın en ünlü operalarından Teatro alla Scala'da performans sergilediğine vurgu yaptı.

Dünyaca ünlü opera sanatçılarıyla çalışan Bilgili’nin Metropolitan Opera'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olduğunu ifade eden Keçeci şunları kaydetti: “2002 yılında birinciliği elde eden Cenk Bıyık ise kazandığı bursun ardından birçok ülkede konserler verdi, genç yaşında ünlü sanatçı Jose Carreras ile aynı sahneyi paylayıştı. 2016 yılı birincisi İlkin Alpay ise dünyaca ünlü New York Carnegie Hall’da sahne aldı.”