Gencallar, 50 mağazaya çıkarak 5 milyon müşteriye ulaşacak

Mehtap HALICI

Perakende sektörünün köklü markalarından Gencallar Giyim Sanayi, 5 yıl içerisinde 50 mağazaya çıkarak 5 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Sektörde 47 yıldır markalı departman mağazacılığı yapan Gencallar’ın şu anda İstanbul, Adapazarı, İzmit, Samsun, Diyarbakır’da 14 offline ve online mağazası bulunduğunu belirten Gencallar’ın 3. kuşak temsilcisi ve CEO'su Ahmed Gencal, “Yılda 3 mağaza açma planımız var. Şu anda 1.4 milyon müşterimiz bulunuyor.

İstanbul, Adapazarı, İzmit, Samsun, Diyarbakır’da varız. Orta ve düşük gelir grubunun fazla olduğu ve dolayısıyla bu ihtiyacın olduğu şehirleri önemsiyoruz. Bu sebeple de yeni açılacak mağazalarımızı Bursa, Ankara Gaziantep, Eskişehir, Antalya, İzmir, Manisa ve Trabzon gibi potansiyel barındıran şehirlerde açmayı istiyoruz. Bu hedeflerle 5 milyon müşteriye ulaşmak amacındayız” dedi.

Bu yıl ciro hedefi 1.7 milyar TL

Teknolojiden faydalanarak lokasyon analizi yaptıklarını söyleyen Ahmed Gencal, şu anda 650’ye yakın çalışanları olduğunu, çalışanlarının yüzde 57’sinin kadınlardan oluştuğunu ifade ederek, “Bu rakamı yüzde 60’ın altında tutmamaya özen gösteriyoruz.

Bugün ortalama her mağazamızda 35 ile 60 kişi arasında çalışan oluyor. Yeni mağazalarla da bu rakamlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu. 100’ün üzerinde yerli ve yabancı marka ile çalıştıklarını ve yaklaşık 20 bine yakın çeşit ürün sattıklarını vurgulayan ve geçen yılı 750 milyon TL ciro ile kapattıklarını belirten Ahmed Gencal, bu sene ise bu rakamı ilk 5 ayda yaptıklarını ve 2023 yılı sonunda 1 milyar 750 milyon TL ciro hedeflediklerini söyledi.

“Yabancı fonlarla görüşüyoruz”

Türkiye’de hâlâ çok fazla büyüme potansiyellerinin olduğunu ve bunu tamamlamadan globalde olmak gibi bir vizyona odaklanmadıklarını belirten Ahmed Gencal, “Çok fazla fonun görüştüğü bir şirket Gencallar. Ortadoğulu, İngiliz ve Amerikalı fonlarla temastayız.

Taxitcard modelini birlikte yapabilmek adına bizimle görüşüyorlar. Aile olarak on birimlik bir şeyin tamamı bizim olacağına çok büyüyen ve yüz birimlik bir şeyin yüzde 80’i bizim olsun mantığıyla ilerliyoruz. Sonuç itibariyle ticaret yapıyoruz. Olabildiğince işi ve istihdamı büyütmek istiyoruz” dedi.

GES yatırımına 2,5 milyon $ yatırdı

Gencallar’ın son 6 ay içerisinde GES yatırımı yaptığından da bahseden Ahmed Gencal, “Bu yatırımı Bursa İnegöl’de yaptık. Şu anda onayları ve izinleri çıktı, inşaatı başladı. Gencallar olarak burada 2 megavatlık bir tesis kuruyoruz. Toplamda 22 dönümlük arazide yer alan tesis, mahsuplaşma sistemiyle Ocak ayı itibariyle de üretime geçmiş olacak. Buraya 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yaptık ve araziyi satın aldık. Bunu aslında mağazalarımızda tükettiğimiz elektriği kendimiz üretmek ve temiz enerji sağlamak için yapıyoruz. Amacımız ise yüzde 100’ün üzerinde bir üretim yapmak” diye konuştu.

Batık oranı yüzde 1,5

Gencallar’ın taksit modeliyle bankacılık sistemine erişemeyen kitlenin, dilediği markalara ulaşması için köprü kurduğunu anlatan Ahmed Gencal, düşük ve orta gelirli kişileri hedefleyen Taxitcard sistemini devreye aldıklarını söyledi. Gencal, “İlgili yılın cirosunun yüzde 1,5’unu geçmeyen bir batık oranımız var. Geriye kalan yüzde 98,5’unu doğru risk grubuyla limitlendirerek alışveriş yaptırtıyoruz.

Ancak bu oran bankacılık sisteminde yüzde 7’ler civarında. Bugün kredi kartı kullandığında müşteri, bankaya yüzde 4 komisyon ödüyoruz. Yüzde 1,5’la komisyonun bile çok altında bir maliyet var burada.Maliyet ve kârlılıkta şirket için çok daha faydalı” dedi.