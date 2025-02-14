GençBizzTech Projesi'nin başarılı gençleri Mayıs ayındaki finallere hazırlanıyor

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi'ne katılan 2 bini aşkın öğrenci teknoloji eğitimlerini tamamladı. Ekip eğer Mayıs ayındaki finallerde birinci olmayı başarırsa, Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali 'GEN-E'ye katılmaya hak kazanacak.

Devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen projenin bu yılki konusu yapay zeka. Proje, gençlerin yapay zeka, sürdürülebilirlik ve bilişim tabanlı girişimcilik becerilerini geliştirerek onları inovasyon dolu bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Katılımcılar yenilikçi teknoloji eğitimleriyle donatıldı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden fen liseli öğrencilerin katıldığı programa, 2024 - 2025 eğitim döneminde 457 girişim takımı başvurdu. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 31 Mart 2025’e kadar da iş modellerini ve prototiplerini geliştirecek. Ardından, seçilen 10 takım, 9-10 Mayıs’ta gerçekleştirilerek GençBizzTech Türkiye finalinde projelerini sergileyecek. GençBizzTech Projesi’nin bu yılki büyük finalinde birinciliği elde eden ekip, Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılım hakkı kazanacak.