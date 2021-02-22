Gençler Türk Telekom’la ‘START’ alacak

Türk Telekom, gençlere yatırım yaptığı program START için başvuru dönemi kapandı. Başvuru sayısında geçen yıla oranla yüzde 20 artış yaşandı. START’a seçilecek genç yetenekler, Türk Telekom’da staj yapma ya da tam zamanlı çalışma imkânı bulacak.

‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategori için açılan ilanlar, bir ay süresince yayında kaldı.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. START programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Yedi aşamalı sürecimizde, test aşamalarını başarıyla geçen adaylarımızı tercih ettikleri alanda video ve çevrim içi mülâkatlarla özel olarak değerlendireceğiz. Proje kampımızda adayların hem telekomünikasyon sektörünü hem de Türk Telekom’u tanımalarına fırsat verecek zengin bir içerik sunacağız. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz.”

Uzun dönem staj fırsatı

Bu yıl tüm adımları tamamlayarak katılım gösteren adaylar, ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından staja kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecek. 6 haftalık staj programını başarıyla tamamlayan gençler; stajlarına uzun dönem devam etme şansına da sahip olacak.

‘START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom’un teknoloji, satış, finans, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacak. Adaylar, 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacak.