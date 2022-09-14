Gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler belli oldu
Kariyer platformu Youthall tarafından düzenlenen ve 85 binden fazla oyun kullanıldığı araştırma ile gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler belli oldu.
Kariyer platformu Youthall’un ikincisini gerçekleştirdiği Youth Awards’ta şirketler, kullanılan 85 binden fazla oy sonucunda 19 farklı kategoride ödüllerini aldı. Araştırmaya 162 şirket katılım gösterdi.
Arçelik, Hepsiburada, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pfizer, Shell, Siemens, TUSAŞ, Unilever ve Yapı Kredi “Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler” sıralamasında kendi sektörlerinin birincileri oldu.
Youth Awards araştırmasına katılım geçen yıla göre yüzde 84.1 artış gösterdi.
İşte sektörlerine göre gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler:
Hızlı tüketim ürünleri (FMCG)
1.Unilever, 2. ETİ, 3. P&G
Teknoloji
1.Siemens, 2. Turkcell, 3. SabancıDx
Otomotiv
1. Mercedes-Benz Otomotiv, 2. Borusan Otomotiv, 3. Oyak Renault
Finans
1. Yapı Kredi, 2. Akbank, 3. DenizBank
Sağlık
1. Pfizer, 2. Abdi İbrahim, 3. AstraZeneca
Perakende
1. Nike, 2. Boyner, 3. LC Waikiki
Sanayi
1. TUSAŞ, 2. Kale, 3. Akçansa
İnternet
1. Hepsiburada, 2. Sahibinden, 3. Obilet
Dayanıklı Tüketim
1. Arçelik, 2. BSH, 3. Vestel
Enerji
1. Shell, 2. Enerjisa, 3. Tüpraş
Sosyal medyada en beğenilerek takip edilen şirket
1. Aselsan, 2. Mercedes-Benz Türk, 3. Anadolu Efes
Sürdürülebilirlik çalışmaları en beğenilen şirket
1. Sabancı Topluluğu, 2. Unilever, 3. Arçelik
Kampüs etkinliklerinin en beğenilen şirketi
1. Anadolu Efes, 2. TUSAŞ, 3. Eti
En beğenilen uzun dönem staj programı
1. TUSAŞ – SKY, 2. Mercedes-Benz Otomotiv - Drive-Up, 3. Henkel - Step Up
En beğenilen kısa dönem staj programı
1. Sabancı Holding - Yeni Nesil Kariyer Deneyimi, 2. Arçelik - Fresh Start, 3. Coca-Cola İçecek - Summer Fest Internship Program
En beğenilen MT programı
1. Aselsan - a Yetenek, 2. Coca-Cola İçecek - Next Talent Genç Yetenek Programı, 3. Unilever – UFLP
Gençlere ilham veren İK liderleri
1. Yakup Aydilek – Enerjisa / İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı, 2. Esra Beyzadeoğlu - Hepsiburada/ İnsan Kaynakları Grup Başkanı, 3. Deniz Daver - Abdi İbrahim / İnsan ve Kültür Grup Başkanı
En beğenilen öğrenci kulübü (Kariyer)
1. ODTÜ-Verimlilik Topluluğu, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi-İşletme Kulübü, 3. Boğaziçi Üniversitesi–BÜYAK
En beğenilen öğrenci kulübü (Sosyal)
1. Yıldız Teknik Üniversitesi - Gezi ve Kampçılık Kulübü, 2. ODTÜ-Caz Topluluğu, 3. Boğaziçi Üniversitesi - Radyo Kulübü
“Yarışmaya katılımdaki artış doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor”
Gençlerin en çok çalışmak istedikleri şirketleri ve insan kaynakları ekiplerinin işveren markası adına yaptığı başarılı çalışmaları belirlemek üzere oy kullandıkları yarışmayı değerlendiren Youthall CEO’su Emre Aykan; “Amacımız, şirketlerin bünyelerine kazandırmak istedikleri gençler tarafından nasıl algılandıklarını yine gençlerin değerlendirmeleriyle görmelerini sağlamaktı. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Youth Awards’a 127 şirket katılmış, 46 binden fazla genç yetenek oy kullanmıştı. Bu yıl şirketler açısından bu sayının yaklaşık yüzde 25 artarak 162’ye yükselmesi doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu yıl oylamaya katılan gençler anlamında da ciddi oranda bir artış söz konusu. Oylamanın büyük ilgiyle karşılanması bizi çok sevindirdi. Hem şirketlere katılımları için hem de gençlere değerlendirme sürecindeki değerli oyları için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.