Gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler belli oldu

Kariyer platformu Youthall’un ikincisini gerçekleştirdiği Youth Awards’ta şirketler, kullanılan 85 binden fazla oy sonucunda 19 farklı kategoride ödüllerini aldı. Araştırmaya 162 şirket katılım gösterdi.

Arçelik, Hepsiburada, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pfizer, Shell, Siemens, TUSAŞ, Unilever ve Yapı Kredi “Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler” sıralamasında kendi sektörlerinin birincileri oldu.

Youth Awards araştırmasına katılım geçen yıla göre yüzde 84.1 artış gösterdi.

İşte sektörlerine göre gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler:

Hızlı tüketim ürünleri (FMCG)

1.Unilever, 2. ETİ, 3. P&G

Teknoloji

1.Siemens, 2. Turkcell, 3. SabancıDx

Otomotiv

1. Mercedes-Benz Otomotiv, 2. Borusan Otomotiv, 3. Oyak Renault

Finans

1. Yapı Kredi, 2. Akbank, 3. DenizBank

Sağlık

1. Pfizer, 2. Abdi İbrahim, 3. AstraZeneca

Perakende

1. Nike, 2. Boyner, 3. LC Waikiki

Sanayi

1. TUSAŞ, 2. Kale, 3. Akçansa

İnternet

1. Hepsiburada, 2. Sahibinden, 3. Obilet

Dayanıklı Tüketim

1. Arçelik, 2. BSH, 3. Vestel

Enerji

1. Shell, 2. Enerjisa, 3. Tüpraş

Sosyal medyada en beğenilerek takip edilen şirket

1. Aselsan, 2. Mercedes-Benz Türk, 3. Anadolu Efes

Sürdürülebilirlik çalışmaları en beğenilen şirket

1. Sabancı Topluluğu, 2. Unilever, 3. Arçelik

Kampüs etkinliklerinin en beğenilen şirketi

1. Anadolu Efes, 2. TUSAŞ, 3. Eti

En beğenilen uzun dönem staj programı

1. TUSAŞ – SKY, 2. Mercedes-Benz Otomotiv - Drive-Up, 3. Henkel - Step Up

En beğenilen kısa dönem staj programı

1. Sabancı Holding - Yeni Nesil Kariyer Deneyimi, 2. Arçelik - Fresh Start, 3. Coca-Cola İçecek - Summer Fest Internship Program

En beğenilen MT programı

1. Aselsan - a Yetenek, 2. Coca-Cola İçecek - Next Talent Genç Yetenek Programı, 3. Unilever – UFLP

Gençlere ilham veren İK liderleri

1. Yakup Aydilek – Enerjisa / İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı, 2. Esra Beyzadeoğlu - Hepsiburada/ İnsan Kaynakları Grup Başkanı, 3. Deniz Daver - Abdi İbrahim / İnsan ve Kültür Grup Başkanı

En beğenilen öğrenci kulübü (Kariyer)

1. ODTÜ-Verimlilik Topluluğu, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi-İşletme Kulübü, 3. Boğaziçi Üniversitesi–BÜYAK

En beğenilen öğrenci kulübü (Sosyal)

1. Yıldız Teknik Üniversitesi - Gezi ve Kampçılık Kulübü, 2. ODTÜ-Caz Topluluğu, 3. Boğaziçi Üniversitesi - Radyo Kulübü

“Yarışmaya katılımdaki artış doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor”

Gençlerin en çok çalışmak istedikleri şirketleri ve insan kaynakları ekiplerinin işveren markası adına yaptığı başarılı çalışmaları belirlemek üzere oy kullandıkları yarışmayı değerlendiren Youthall CEO’su Emre Aykan; “Amacımız, şirketlerin bünyelerine kazandırmak istedikleri gençler tarafından nasıl algılandıklarını yine gençlerin değerlendirmeleriyle görmelerini sağlamaktı. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Youth Awards’a 127 şirket katılmış, 46 binden fazla genç yetenek oy kullanmıştı. Bu yıl şirketler açısından bu sayının yaklaşık yüzde 25 artarak 162’ye yükselmesi doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu yıl oylamaya katılan gençler anlamında da ciddi oranda bir artış söz konusu. Oylamanın büyük ilgiyle karşılanması bizi çok sevindirdi. Hem şirketlere katılımları için hem de gençlere değerlendirme sürecindeki değerli oyları için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.