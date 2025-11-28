Gençlerin geleceğine yatırım için güç birliği

Sevilay ÇOBAN

Program kapsamında, Ga­ziantep Şehir Hastanesi’nde ya­zılım geliştirme, yiyecek ve içe­cek hizmetleri, endüstriyel ba­kım ve onarım, tesisat ve enerji sistemleri ile endüstriyel oto­masyon teknolojileri gibi alan­larda 120 öğrenciye mesleki eği­tim fırsatı sunulacak.

İş birliği hakkında konuşan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Mar­chi, her gencin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri ka­zanarak potansiyelini en üst dü­zeye çıkarmasını desteklemek istediklerini belirterek, “Bu be­ceriler aynı zamanda iş gücü pi­yasasıyla uyumlu olmalı.

Bu or­taklık iki önemli şeyi bir arada gerçekleştiriyor: Millî Eğitim Bakanlığı’nın kaliteli ve kapsayı­cı mesleki ve teknik eğitim sağ­lamasına destek olmak ve Rö­nesans Holding gibi özel sektör ortaklarının uzmanlığından ya­rarlanarak gençlere yenilikler ve fırsatlar sunmak. En önemlisi, bu iş birliği doğrudan hedefle­nen öğrencilerin ötesinde siste­mi de güçlendirmektedir” dedi.

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabet­ta Falcetti ise “Fırsat eşitsizliği büyümeyi sınırlar; bu nedenle EBRD, tüm faaliyet bölgelerin­de fırsat eşitliğini desteklemeye kararlıdır. Eşitlik ve toplumsal cinsiyet kapsayıcılığına yönelik stratejilerimiz doğrultusunda, özel sektör ortaklarımızla bir­likte kapsayıcı işgüçlerinin po­tansiyelini açığa çıkarmak için çalışıyoruz. Bu girişimin sağ­lık sektöründe kritik bir insan kaynağı sorununu ele alacağına inanıyorum” diye konuştu.

“1900 yeni mezuna kariyer imkânı sunduk”

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Ka­yaalp, bugüne kadar Rönesans Eğitim Vakfı aracılığıyla 14 bin­den fazla gence burs verdikle­rini, Pusula Programı ile 1900 yeni mezun gence kariyer fır­satı sunduklarını, fen ve teknik meslek liseleri kurduklarını ve farklı projelerle 390 binden faz­la çocuğun eğitimine katkı sağ­ladıklarını hatırlattı.

Nitelikli eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği için yürüttükleri projeleri daha da güçlendirmek için çalıştık­larını ifade eden Kayaalp, MEB ve UNICEF ile öncelikli alanı mesleki eğitim olan projeyi ha­yata geçirerek, çok önemli bir adım daha attıklarını söyledi. İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans olarak, bu proje kapsamında Gaziantep Şehir Hastanesi’n­de en modern ve yeni cihazlar­la donatılmış bir ortamda, usta öğreticilerin rehberliğinde 120 öğrencinin mesleklerine hazır­lanmasını sağlıyoruz.

Öğren­cilerimiz, program kapsamın­da haftada dört gün hastane­mizde eğitim alacak. Bu proje, ‘Yalnızca bir eğitim uygulama­sı değil; özel sektör, uluslarara­sı kuruluşlar ve kamu iş birliği­nin Türkiye’deki öncü, dünya­da ise örnek gösterilebilecek bir modeli’… Özel sektör üre­tim ve tecrübeyi koyuyor, ka­mu düzenleyici rolünü üstle­niyor, UNICEF ise toplumsal fayda perspektifini sağlıyor. bu üç gücün birleşimi, tek başına yapılamayacak etkileri ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.