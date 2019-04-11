Genel Energy PLC’de bayrak değişimi

11 Nisan 2019

Londra borsasında işlem gören Türk ortaklı Genel Energy plc’nin piyasa değerini son iki yılda dört kat arttırarak ulaşılması zor bir rekora imza atan şirket CEO’su Murat Özgül, görevini şirket operasyonlarının başında bulunan Dr.Bill Higgs’e devretti. Özgül, şirkette Yönetim Kurulu özel danışmanı olarak gaz sahalarının geliştirilmesi başta olmak üzere stratejik önemi bulunan projelerde bir yıl daha hizmet vermeye devam edecek.

Genç yaşında Londra borsasında işlem gören bir şirketin CEO’luğuna getirilen ilk Türk olan Özgül’ün liderliğinde Genel Energy zor bir dönemde başarılı bir performans sergiledi. Murat Özgül, 4 yıl süren CEO’luk döneminde, düşen petrol fiyatlarına, DEAŞ’in şirketin ana faaliyet bölgesindeki terör faaliyetlerine ve diğer olumsuz siyasi şartlara rağmen şirketin gaz sahaları ile ilgili müzakerelerini tamamlayarak kapsamlı anlaşmaların imzalanmasına liderlik etmesi ile de dikkat çekti.

Sağlıklı bir yapıya kavuştu

Murat Özgül, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY), Somaliland ve Fas’da yatırımları olan şirketi devraldığında, şirketin yaklaşık 220 milyon dolar net finansal borcu, tahsil edilemeyen yaklaşık 380 milyon dolarlık alacağı bulunuyordu. Özgül’ün CEO’luk görevini üstlenmesinin ardından, ihracat ödemelerinin düzenli olarak yapılmaya başlanması ve başarılı bir müzakere süreci sonucu alacakların yapılandırılması anlaşmasını imzalaması ile, Genel Energy mali açıdan hızla sağlıklı bir bünyeye kavuştu. Şubat 2019 sonu itibariyle şirketin net nakit pozisyonu 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket bugün bu mali yapısıyla, sadece organik büyüme hedeflerine odaklanmakla kalmayıp, hissedarlarına temettü dağıtacak, bütün bunlardan sonra dahi yıllık 100 milyon dolar serbest nakit akışı üretebilecek bir noktaya geldi.

Genel Energy, gaz yatırımlarının yatırım modeli ile ilgili müzakerelerini halen sürdürüyor.

Özgül, bu performansıyla Londra borsasında işlem gören Genel Energy plc’nin piyasa değerini son iki yılda yaklaşık dört katına çıkararak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.