Genel Müdür Berk: Virüse karşı İstinyePark tam not aldı

07 Ağustos 2020

Alışveriş ve Yaşam Merkezi İstinyePark'ın, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda gerçekleşen “Koronavirüs Denetimleri” kapsamında yapılan incelemelerde yetkililerden tam not aldığı açıklandı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde İstinyePark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Işıktaş ve beraberindeki heyet tarafından denetlendi. Virüsle mücadelede temel prensipler olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe uygulamalarına ilişkin denetleme heyetine bilgi veren İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, AVM’nin giriş ve çıkışlarında, ayrıca yeme içme ve diğer ortak kullanım alanlarında alınan önemleri yetkililerle paylaştı.

İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, “Kamu otoritesinin pandemi sürecini takip ederken getirdiği kısıtlamalara, yönetmeliklere uyum konusunda kiracılarımız ile hep birlikte karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde tek vücut olduk. Aldığımız sağlık ve hijyen tedbirlerinin denetimden tam not almasından gurur duyuyoruz. Yeni normal düzende alınan önlemlere ziyaretçilerimiz de titizlikle riayet ederse salgını en güvenli şekilde atlatacağımızdan hiç kuşkumuz yok.” dedi.

Küresel salgınla mücadele kapsamında AVM yönetimlerinin ve kiracıların, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve ilgili bakanlıkların kararlarına harfiyen uyduğunu belirten Uğur Berk, İstinyePark’ın kapılarını tekrar açarken ziyaretçilerini, mağaza çalışanlarını ve tedarikçi firma görevlilerini korumaya yönelik sağlık ve hijyen tedbirlerinden oluşan “İstinyePark Güvenli Alışveriş Protokolü” uygulamasını da hayata geçirdiklerini hatırlattı. Berk, İstinyePark’ın hijyen ve koruyucu önlemlere uyum konusunda TÜV SÜD Türkiye tarafından periyodik olarak denetleme anlaşması yaptıklarını sözlerine ekledi.