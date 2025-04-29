General Motors, ilk çeyrek karını artırdı ama yıl sonu gözden geçirilecek

General Motors, 31 Mart’ta sona eren ilk çeyrek dönemde güçlü mali performans sergiledi. Şirket, söz konusu dönemde 2,78 milyar dolar net kar açıkladı. Bu rakam, hisse başına 3,35 dolara karşılık geliyor. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar 2,98 milyar dolar ve hisse başına 2,56 dolar seviyesindeydi.

Düzeltilmiş hisse başı kazanç tahminin üzerinde

Şirketin tek seferlik masraflar ve yan haklar dışındaki performansı da yatırımcı beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Wall Street analistlerinin hisse başına 2,68 dolar kar beklediği dönemde, GM düzeltilmiş olarak hisse başına 2,78 dolar kazanç bildirdi.

Gelir artışı devam etti

General Motors’un toplam geliri de artış gösterdi. Şirketin bu çeyrekteki geliri geçen yılın aynı dönemindeki 43,01 milyar dolardan 44,02 milyar dolara yükseldi.

2025 kar tahmini tarifeler nedeniyle belirsiz

Güçlü çeyrek sonuçlarına rağmen GM, tam yıl kar tahminine ilişkin temkinli bir duruş sergiledi. Şirket, Ocak ayında 2025 yılı için hisse başına 11 ila 12 dolar aralığında düzeltilmiş kar beklediğini duyurmuştu. Ancak yönetim, bu beklentilerin ABD'de uygulanması muhtemel otomobil tarifelerinin potansiyel etkisini içermediğini belirtti ve tahminlerin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.