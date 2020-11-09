Generalsolar, çok sayıda çatı GES projesi sözleşmesi imzaladı

09 Kasım 2020

HÜSNÜGÜL ŞURGUN-GAZİANTEP



Anahtar teslimi Güneş Enerjisi Santrali(GES) kurulumları gerçekleştiren Generalsolar Enerji, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta sektörlerinin önemli isimlerinden olan Meray Kuruyemiş, Erat Ayakkabı, Bilken Yumurta, Emek Çelik Kapı ve Hascevher ile öztüketim amaçlı çatı GES’lerinin yapımı için sözleşme imzaladı.



Üç ilde sektörlerinin önemli firmaları ile GES projeleri için sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, “Türkiye’nin en büyük çelik tencere üreticisi Kahramanmaraş merkezli Hascevher, tek çatıda 11 MW’lik büyük ölçekli GES Projesinde bizi tercih etti. Sektörlerinin önemli isimlerinden Gaziantep merkezli Meray Kuruyemiş’in 1.7 MW, Bilken Yumurta’nın 1 MW’lik ikinci etap projesinin yanı sıra Erat Ayakkabı’nın da 750 KW çatı GES projelerine start verdik. Çelik kapı sektörünün önemli isimlerinden Kayseri merkezli Emek Çelik Kapı’nın da 1.2 MW’lik çatı GES sözleşmesini imzaladık” şeklinde konuştu.



2012 yılından bu yana enerji sektörünün güneş alanında ülke genelinde başarılı işlere imza atarak sektörünün aranan firmalarından olan Generalsolar, 2020 yılında çok sayıda çatı GES projesini tamamlayarak yatırımcılarının enerjilerini Güneş’ten almasını sağladı.



Üretim ve ihracatları ile Türkiye’de söz sahibi çok sayıda firmanın kendi enerjilerini üretmek amacıyla Generalsolar ile proje geliştirdiği bilgisini aktaran Demirdaş, “Fabrikalarını güneş enerjisiyle tanıştırmak ve bu alandan daha çok istifade etmek isteyen şirketlerin taleplerine tecrübeli mühendis ve çalışan kadromuz ile hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Çok sayıda çatı GES projemizi yakın zamanda tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pet Preform alanındaki başarılı üretimleriyle dünyaca bilinen Köksan Holding’in, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerinin çatısına kurulacak 14 MW gücündeki elektrik santralinin 4.2 MW’lik ilk etap projesi başarı ile tamamlandı. Haskan Şirketler Grubunun ise toplam 9 MW’lik çatı GES projesinin Kilis Bayteks firması kısmı olan 2 MW’lik projesini bitirdik. Bilken Yumurta’nın 2 MW’lik projesinin 1 MW’lik ilk etabı da faaliyete geçirildi. Diğer taraftan Özkaplan Halı’nın 5.5 MW, Aslankaya Grubun 2,4 MW, Adnan A.Ş.’nin 1,4 MW ve Petsa Ambalaj’ın 1 MW’lik GES projeleri ve Kahramanmaraş Marteks firmasının 550 KW çatı GES projeleri yakın zamanda hayata geçirildi ve üretime start verildi” diye konuştu.