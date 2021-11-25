Gentaş, 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi aldı
Gentaş, 3 yıl süreli 4.218 KW elektrik enerjisi üretimi konulu yatırım teşvik belgesi aldı.
Gentaş, 4.218 KW elektrik enerjisi üretimi konulu yatırım teşvik belgesi aldı. Konuya ilişkin Gentaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen, 3 yıl süreli, Gümrük vergisi muafiyeti - KDV istisnası destek unsurlarını taşıyan 4.218 KW Elektrik Enerjisi Üretimi konulu 22.768.846 TL sabit yatırım içeren yatırım teşvik belgesi almıştır.” denildi.