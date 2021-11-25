  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Gentaş, 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi aldı
Takip Et

Gentaş, 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi aldı

Gentaş, 3 yıl süreli 4.218 KW elektrik enerjisi üretimi konulu yatırım teşvik belgesi aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gentaş, 4.218 KW elektrik enerjisi üretimi konulu yatırım teşvik belgesi aldı. Konuya ilişkin Gentaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen, 3 yıl süreli, Gümrük vergisi muafiyeti - KDV istisnası destek unsurlarını taşıyan 4.218 KW Elektrik Enerjisi Üretimi konulu 22.768.846 TL sabit yatırım içeren yatırım teşvik belgesi almıştır.” denildi.