Genveon İlaç, Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın aldı

13 Ekim 2020

Türkiye ilaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan hem akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyü bulunan Genveon İlaç, büyüme hedefleri doğrultusunda Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın aldı. 300 çalışanı ile 123 ülkeye üretim yapmak için GMP ruhsatı olan ve 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan Genveon İlaç, ulusal ve uluslararası pazar payını artırarak dünyanın gelişmiş ülkelerinin de içinde yer aldığı birçok ülkeye ilaç tedarik edecek.

“Türkiye ilaç sanayisi için dev bir adım attık”

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Genveon İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir üretim tesisi için uzun süren bir araştırma ve fizibilite sürecine girdik. Çalışmalarımız sonrası Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın alma kararı verdik. 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren yeni tesisimiz 123 ülkeye ürün üretmek için GMP ruhsatlı olup; Japonya, Avusturalya, Kore, Filipinler, Brezilya, Kanada, Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri gibi dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin de aralarında olduğu 83 ülkeye aktif olarak üretim yapmakta olup, sürdürülebilir ve başarılı bir kalite performansı geçmişine sahiptir. Dünya ilaç pazarı için son derece kritik ve değerli olan bu tesisi satın alarak Türkiye ilaç sanayisi için dev bir adım attığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Satın alma ile var olan üretim ve ihracat gücünü de devam ettireceğiz“

Tesisin, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda yerli ve yabancı ilaç firmaları için üretim yapabileceğini belirten Karaağaç, “Üretim tesisimizde hem Genveon hem de Novartis ürünlerini üretecek olup, bünyemize farklı firmaların ürünlerini de dahil etme hedefindeyiz. Tesisimizin yıllık 3 milyar tablet üretimi ve yaklaşık 50 milyon kutu üretimi kapasitesi bulunuyor. Tesisimizde, granülasyon, tablet baskı, kaplama, pellet kaplama, kapsül dolum, yarı katı, supozituvar, likit üretim ve paketleme yapabiliyoruz. Bu satın alma ile var olan üretim ve ihracat gücünü de devam ettireceğiz.” dedi.

ABD’yi ihraç listesine katmak hedefler arasında yer alıyor

Tesiste yeni bir Ar-Ge Merkezi kurma hedefleri olduğunu ve yaklaşık 20 kişilik bir AR-GE ekibinin oluşturulmaya başlandığını da sözlerine ekleyen Karaağaç, şöyle devam etti, “Ar-Ge Merkezi kurma hedefimiz doğrultusunda altyapı, makine ve teçhizat alanında oldukça büyük bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızla, teknoloji transferleri ve yeni ürün geliştirmelerini de hızla artıracağız. Yatırım hedefimizde de yeni ürün ve yeni ihracat pazarları bulunuyor. Tesisimiz halihazırda başta Japonya, Kanada, Güney Kore olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de dahil 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tesisimizin yer aldığı arazi üzerinde Ar-Ge ve kapasite artış hedeflerimiz çerçevesinde, ülkemizin ihtiyacı olan yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Ayrıca orta vadeli hedefimiz arasında da FDA (Food and Drug Administration) onayına başvurarak Amerika Birleşik Devletleri’ni de ihraç listemize eklemek istiyoruz.”