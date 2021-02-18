Gepatek, kapasiteyi artırıp otomotive de yönelecek

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - 2019’da yüzde 100 öz sermaye ile faaliyete başladıklarını hatırlatan Gepatek Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, firmanın hedeflerini DÜNYA’ya anlattı. Elektronik kartların günlük hayatta yaşamı kolaylaştırmak adına artık neredeyse her alanda karşımıza çıktığını kaydeden Hıdıroğlu, başta savunma sanayii olmak üzere; enerji, güvenlik, ulaşım, havacılık ve uzay, medikal, haberleşme gibi farklı sektörlere hizmet verdiklerini ifade etti.



Gepatek’in şu aşamada ara ürün ürettiğini anlatan Hıdıroğlu, hizmet verdikleri sektörlere yüksek kalite standartlarında ürün sunduklarını aktardı. Hıdıroğlu, şöyle devam etti: “Dizgi hattımız bulunan otomatik optik inceleme, yıkama ve bölgesel lehimleme makineleri ile kalite standartlarımızı yüksek tutuyoruz. Ayrıca işletmemizde çalışan tüm personellerimiz IPC eğitimleri aldı ve üretim IPC standartlarına göre yapılıyor.”



Hıdıroğlu, 2021 yılı hedefleri arasında otomotiv sektöründe de yer almak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Hedefimiz sektörde bilinirliğimizi artırarak üretim kapasitemizi artırmak ve yeni hatlar kurmak. Bu yatırımlarla üretim yaptığımız sektörler dışında farklı sektörlere de hizmet vermek istiyoruz. Nitelikli üretim gerektiren otomotiv sektöründe de yer almayı planlıyoruz” diye konuştu.

“İthal ürünleri üretmek için Ar-Ge yapıyoruz”

Yıllık üretim miktarının 300 bin kart olduğunu aktaran Hıdıroğlu, bugün itibarıyla 20 kişiyi istihdam ettiklerini kaydetti. Hıdıroğlu, enerji sektöründeki 42 yıllık tecrübelerini kullanarak bu alanda sektörün ihtiyacı olduğunu düşündükleri, özellikle ithalat yoluyla getirilen ürün grupları için tasarım ekipleri tarafından Ar-Ge çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Hıdıroğlu, müşterilerden alınan geri dönüşler ve deneyimleri sonucu pazardaki en büyük sorunlarını ise şu sözlerle açıkladı: “Hassas üretim süreçleri gerektiren elektronik kart dizgisi işinin kalite standartları çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bu sebeple çalışanlarımız gerekli tüm eğitimleri alıyor ve sürekli olarak eğitimleri güncelleniyor. Tüm kalite süreçlerimiz de titizlikle yürütülüyor.”

Yüzde 100 öz sermeye ile kurulan Gepatek’in sağlam adımlarla büyümesini amaçladıklarını ifade eden Hıdıroğlu, “Savunma sanayi alanında yerli ve milli mottosuyla çıkılan yolda biz de payımıza düşeni yapmak istiyoruz. Firmamızı ve Gaziantep’i bu alanlarda temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.