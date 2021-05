Geri dönüşüm kumaşlarında lüks ve mutluluğu tasarımlarına aktarıyor

Takip Et

Duygu ŞAHİN DURMAZ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 1,5 yıl öne üretime başlayan Fabalgo Tekstil A.Ş, geri dönüşümden elde ettiği kumaş üretimiyle sektörde ‘farkındalık’ yaratmaya devam ediyor.

Fabalgo Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, Louxilol markası ile dünya markası yaratmak istediklerini söyledi. Louxilol ailesi olarak lüksü ve mutluluğu kelime anlamlarından tasarımlara aktardıklarını belirten Kayahan, şunları kaydetti.

‘’Tasarım ve üretim aşamalarımızda en yüksek standartlardan yararlanıyoruz. Yenilikçi teknolojilerimiz sayesinde atık bırakmadan gezegenimizi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için yüzde 100 geri dönüştürülmüş kumaşlardan faydalanmaya başladık. Koleksiyonumuzda kullandığımız geri dönüştürülmüş kumaşlarımızı, sürdürebilir bir dünya için tüm koleksiyonlarımıza aktarabilmemiz önceliğimiz.’’

Doğanın içinde ne kadar fazla bulanabilirlerse insan doğasının da o kadar huzurlu ve mutlu olacağına inandıklarını anlatan Kayahan, asıl hikayelerinin de bu noktada başladığına dikkat çekti. Celalettin Kayahan, şöyle devam etti.

‘’Dokularımızı giymek değil, dokularımızda bu doğallığı hissetmenizi istiyoruz. Konforlu bir şekilde hareket özgürlüğü sağlayacak, ait olduğunuz yerde; evinizde ve mutlu hissettirecek tasarımlara imza atıyoruz. Bundan dolayı zengin içeriğimizi LOL ACTIVE, LOL BASIC, LOL PUSH UP ve LOL STREET olarak dört ana kategoriye ayırdık. Activewear koleksiyonumuzu Active temamızdan, basic olarak değerlendirdiğimiz günlük, her zaman elinizin altında olmasını istediğiniz tasarımlarımızı Basic temamızdan, toparlayıcı özellikli özel serimizi Push Up temamızdan ve sokak stilinizi yeniden yorumlayacak koleksiyonumuzu da Street temamızdan ulaşabilirsiniz.’’

Ürünlerine online mağazadan da temin edilebileceğini ifade eden Kayahan, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Gün doğumundan gün batımına kadar her anınızda modern formlarımız ve rahat kalıplarımızla yanınızda olabilmek için bize şimdilik online sitemizden ulaşabilirsiniz. Çok yakında multi brand store’larda da satışlarımız başlayacak. Ürün çeşitliliğimiz sayesinde ilk etapta Türkiye’de, ikinci etapta da dünyada fiziksel mağazalarımızla satışlarımıza devam etmekse yakın gelecekte hedeflerimiz arasında…