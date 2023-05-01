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Gerrard ve Cafu şampiyonların finali için İstanbul’da

Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde Steven Gerrard ve Cafu’yu bir araya getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk resmi ha­vayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Ste­ven Gerrard ve Cafu’yu, ikinci kez İstanbul’un ev sahipliğinde oy­nanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde İstanbul yolcu­luğunda buluşturdu.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde Steven Gerrard ve Cafu’yu bir araya getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk resmi ha­vayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Ste­ven Gerrard ve Cafu’yu, ikinci kez İstanbul’un ev sahipliğinde oy­nanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde İstanbul yolcu­luğunda buluşturdu.

2005’teki fi­nalden 18 yıl sonra İstanbul’da ye­niden buluşan ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetmek için bir arada. Yeni filme ilişkin değerlen­dirmede bulunan Türk Hava Yol­ları Yönetim Kurulu ve İcra Komi­tesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tari­hinin en önemli iş birliklerinden biri.

İstanbul’un farklı güzellikle­rini futbol ile birleştirip sunduğu­muz filmimizi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seya­hat severler ile buluşturacağımız için son derece mutluyuz. Dünya­nın en çok ülkesini birbirine bağ­layan küresel havayolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanı­yor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ün­cü yılında İstanbul'da buluştura­cak olmanın heyecanını yaşıyo­ruz” dedi.