Gerrard ve Cafu şampiyonların finali için İstanbul’da
Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde Steven Gerrard ve Cafu’yu bir araya getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu’yu, ikinci kez İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde İstanbul yolculuğunda buluşturdu.
Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde Steven Gerrard ve Cafu’yu bir araya getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu’yu, ikinci kez İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde İstanbul yolculuğunda buluşturdu.
2005’teki finalden 18 yıl sonra İstanbul’da yeniden buluşan ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetmek için bir arada. Yeni filme ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden biri.
İstanbul’un farklı güzelliklerini futbol ile birleştirip sunduğumuz filmimizi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seyahat severler ile buluşturacağımız için son derece mutluyuz. Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel havayolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.