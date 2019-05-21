Gersan, güneş santralleri için Afrika’ya yöneldi

21 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ/TUZLA

Sektörde 38 yıldır faaliyetlerini sürdüren Gersan, enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemelerin üretimini gerçekleştiriyor.

Üretim tesislerinin merkezine İstanbul'u alan firma, Zonguldak Çaycuma'da 40 bin metrekarenin üzerine kurulu tam entegre tesislerinde üretim yapıyor.

Rusya teşvik bölgesi Kaliningrad'daki 36 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu tesislerinin de olduğunu belirten Gersan Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Afife Şebnem Tinik, "Umman Sultanlığın’da yüzde 19'u Gersan'a ait olan şirketimiz var. Kaliningrad'da 2032 yılına kadar süren teşviklerimiz mevcut. Bunların yanında; Dubai, Kazakistan, Litvanya ve Nijerya'da showroom ve yapılanmalarımız mevcut" şeklinde konuştu.

Gersan olarak uluslararası sertifikalar, patentler ve belgelerle onaylı ürünlerini; Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya kadar 80 ülkede gerçekleşen projelerde yer aldıklarını paylaşan Tinik, "Yeni gelişen pazar politikalarımızda Afrika yer alıyor. Afrika'nın henüz gelişmekte olan yapısı güçleniyor. Güneş enerjisi kullanımı gibi temiz enerjiler için ideal bir ortama sahip. Bizler de bir başka temiz enerji olan hedefimizi, güneş enerjisi santralleri kurma yönünde ilerletiyoruz. Ayrıca Gürcistan ve Özbekistan gibi yakın doğu ülkeleri ile de çalışma faaliyetlerimizi sürdüyoruz" diye konuştu.

Elektrikli araç şarjları ve akıllı şehirlere yerli çözümler sunuyor

Ürün çözümlerinin temel hedefinin teknoloji ve çevreye en uygun şekilde ilerlemek olduğunu anlatan Tinik, "Entegre yazılım içeren otomasyon, kamera ve araç şarj sistemleri ile akıllı şehirler ve mobilite konularında da çözümler sunuyoruz. Tamamen yerli ve kendi üretimimiz olan elektrikli araç şarjlarımız dünya pazarında ses getiren ürünler arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu. Kablolamayı kaldırarak sadece bakır ve alüminyum baralar ile elektriği ileten Busbar ürünlerin de ön planda olduğunu bildiren Tinik, "Kablolar zamanla eskiyen ve değiştirilmesi gereken ürünlerdir. Busbar gibi çözümleri kullanan kompleskler hem zaman içinde maliyet olarak hem de çevreye atık oluşacak durumlardan kurtuluyor" dedi. Tinik, "Ayrıca, enerji tasarruflu kameralı led aydınlatmalar, uluslararası patentli elektrik hatları üzerinden çift yönlü veri iletimli otomasyon sistemi, OSRAM Co- Branding ile yerli üretim led aydınlatma sistemleri gibi temiz ve verimli enerji üretimi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Katma değer yükseltmek sürekli hedeflerimiz arasında”

Gersan’ın özellikle son 15 yılını katma değeri yükseltme ve inovatif konularda çalışmalara ağırlık vererek geçirdiğini aktaran Afife Şebnem Tinik, "Yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz gerek kendi ihtiyacımız olan sistemler, gerekse ürün gamımıza dahil edeceğimiz yeni ürünler üzerine olmaktadır. Burada belirleyici etken mevcut durumdan öte gelecekteki ihtiyaçları öngörerek inovatif kararlar alabilmektetir" diye konuştu. Global trendlerde enerji temalı tablonun içerisinde elektrikli araçlardan led aydınlatma sistemlerine, enerji depolama sistemlerinden savunma-havacılık sistemlerine kadar birçok alt konu başlığında çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Tinik, yakın zamanda AS 9100 belgelendirmesine sahip olacaklarını ve bu konularda teknolojik altyapılarını da ilerleterek katma değeri yüksek çıktılar elde edeceklerini vurguladı.

Panasonic ile led aydınlatmalar üzerine işbirliği yapıldı

Firma olarak Afrika pazarının kendileri için önemine değinen Tinik, Afrika pazarında iyi iş ortakları ile ilerlemek ve temiz, çevreci enerji kaynağı olarak dünyanın ileri gelen firmaları arasında olmayı hedeflediklerini kaydetti. En yeni projeleri arasında Panasonic ile olan anlaşmayı KAP'a bildirdiklerini paylaşan Tinik, şöyle devam etti: "Dünya devi Panasonic ile led aydınlatmalar üzerine yaptığımız anlaşmada, şirketimizin tüm led aydınlatma-slim led panel, sokak led armatür ve diğer iç ve dış led aydınlatma ürünleri ile ürün gamımızda bulunan diğer Bus-Bar, elektrikli araç şarj istasyonları kablo kanalı ve topraklama ürünlerin tedarikçisi olmak yönünde Panasonic Japonya ve Panasonic Türkiye'nin denetiminden olumlu şekilde geçmiş olup, denetimin sonucunda satın alma, iş geliştirme ve Ar-Ge süreçlerine başlamış bulunmaktayız."