GES yatırımında maliyeti yüzde 50 düşürecek paket hizmet

Başak Nur GÖKÇAM

Güneş enerjisi yatırım­larında en büyük prob­lem arazi bulma tara­fında yaşanıyor. En az 50 mega­vat elektrik ihtiyacı olan büyük projeler, arazi bulmakta güçlük çekiyor. Yaşanan bu sorun, şir­ketlerin GES yatırım süreçle­rini bir yandan uzatırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımların önünü tıkıyor. Bu soruna çözüm geliş­tirmek için yeni bir proje hazır­lığında olan Orge Enerji, yatı­rımcının tüm ihtiyacını tek bir pakette toplamaya hazırlanı­yor. Hazırlanan bu paketle en az yüzde 50 maliyet avantajı sağla­nacağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalar­da bulunan Orge Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Doğu Anadolu’da, güneş ışınının iyi olduğu ve iletim hat­larına yakın bir bölgede 250 me­gavatlık arazi GES alanı bakıyo­ruz. Arazinin kurulumundan, imar ve kabul süreçleri dahil ol­mak üzere tüm izin süreçleri bi­zim tarafımızdan tamamlana­cak. Klasik ölçüde öz tüketim ihtiyacı olan müşteri ile temasa geçip, tüm ihtiyacı tek bir paket üzerinde sunacağız. Böylece 50 megavat, 60 megavat, 100 me­gavat gibi ihtiyacı olan şirketler, bu araziden pay alarak elektrik­lerini üretebilecekler. Arazide zaten müşteri devri söz konusu olacak. Hatta buna bir de finans­man tarafını eklemeyi düşünü­yoruz. Bu sayede yatırımcıya bir GES paketi sunmayı hedefliyo­ruz. Bunun için de sadece birkaç aya ihtiyacımız var” dedi.

Hedef: Katma değer sunma

Üzerinde çalışılan paketin yatırımcıya ayrıca düzen açı­sından da fayda sağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Öz­soy, “Büyük bir yatırımcı kapa­site veya arazi bulamadığı için bir yerde 5 megavat, bir yerde 10 megavat, bir yerde 30 megavat şeklinde dağınık yatırımlar ya­pıyor. Bu ayrıca ek bir maliyet anlamına geliyor. 10 tane farklı işletmeyle uğraşmak yerine, bi­zim araziden tek bir alanda ihti­yacı olan elektriği almış olacak. Bu da en az yüzde 50 bir maliyet avantajı sağlar. Böylece yatırım­cımıza maksimum katma değe­ri sunma olanağımız olur” diye ekledi.

“Potansiyeli olan bölgelere yoğunlaştık”

Konya, Karaman, Aksaray gi­bi illerde artık kapasitenin de arazinin de bittiğini belirten Özsoy “Arazi GES için Bingöl, Elazığ, Van, Erzurum, Şanlıur­fa, Malatya gibi güneşi iyi bir yerde alan arıyoruz. O bölgede aslında potansiyel ve yoğunlaş­ma da var. Yatırımların büyük kısmı artık Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ne yapılıyor. Birçok tesis orada kuruluyor. O yüzden buralarda bir arazide güneşi toplamak, yatırımcıya büyük fayda sağlar” dedi.

Görünmeyen masraflara çözüm olacak

Kurulacak arazi GES alanın­dan 3-4 müşterinin de fayda­lanabileceğini belirten Özsoy, “Birçok şirket güneş enerjisi ya­tırımı için arazi arıyor. Bunun için de çok ciddi masraflara kat­lanıyorlar ve bu masraflar da gö­rünmüyor. Ayrıca bir de izin sü­reci tarafı var. Çünkü 30 ayrı ku­rumdan onay almak gerekiyor yatırımın tamamlanması için. Ama bizim paketimiz ile tüm bu süreç bize emanet olacak. Biz tek bir merkezden, müşterinin ihtiyacı kadar elektrik gücünü ona sunmuş olacağız” açıkla­masında bulundu.

"Rekabet alanının dışına çıkmak istiyoruz"

Rekabet alanından biraz uzaklaşmak istediklerini söyle­yen Özsoy, “Kendimize bir alan yaratmak istiyoruz. Çünkü şu an kırıcı ve öldürücü bir rekabet var. Bu rekabete girmenin hiç­bir avantajı olmaz, aksine deza­vantajı olur ve zarara uğratır” yorumunu yaptı.

Depolama yatırımları artacak

Yenilenebilir enerji alanında küreselde olduğu gibi Türkiye’de de enerji depolama konusunda ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Orge Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Depolama, özellikle arz ve talep tarafındaki dengesizlikleri gidermek için çok önemli bir yatırım. Zira, yenilenebilir enerji, diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi kesintisiz bir enerji kaynağı değil. Depolama için en az güneş santrali kadar bir yatırım daha yapmak gerekiyor. Diğer taraftan, depolama için kullanılan bataryaların da bir ömrü var. Fizibilitelerin henüz tam oturmadığı kanaatindeyim. Ancak, maliyetler düştükçe ve pil teknolojisi geliştikçe, buradaki yatırımların hızla artışına şahit olacağız” dedi.