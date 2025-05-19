GES yatırımında maliyeti yüzde 50 düşürecek paket hizmet
Doğu Anadolu’da 250 megavatlık arazi arayan Orge Enerji, GES yatırımcısının sorunlarını paket hizmetle çözmeye hazırlanıyor. Yatırımcıyı 30 kapı çalmaktan kurtaracaklarını söyleyen Orge Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Proje ile en az yüzde 50 maliyet avantajı sağlanacak” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Güneş enerjisi yatırımlarında en büyük problem arazi bulma tarafında yaşanıyor. En az 50 megavat elektrik ihtiyacı olan büyük projeler, arazi bulmakta güçlük çekiyor. Yaşanan bu sorun, şirketlerin GES yatırım süreçlerini bir yandan uzatırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımların önünü tıkıyor. Bu soruna çözüm geliştirmek için yeni bir proje hazırlığında olan Orge Enerji, yatırımcının tüm ihtiyacını tek bir pakette toplamaya hazırlanıyor. Hazırlanan bu paketle en az yüzde 50 maliyet avantajı sağlanacağı belirtiliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Orge Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Doğu Anadolu’da, güneş ışınının iyi olduğu ve iletim hatlarına yakın bir bölgede 250 megavatlık arazi GES alanı bakıyoruz. Arazinin kurulumundan, imar ve kabul süreçleri dahil olmak üzere tüm izin süreçleri bizim tarafımızdan tamamlanacak. Klasik ölçüde öz tüketim ihtiyacı olan müşteri ile temasa geçip, tüm ihtiyacı tek bir paket üzerinde sunacağız. Böylece 50 megavat, 60 megavat, 100 megavat gibi ihtiyacı olan şirketler, bu araziden pay alarak elektriklerini üretebilecekler. Arazide zaten müşteri devri söz konusu olacak. Hatta buna bir de finansman tarafını eklemeyi düşünüyoruz. Bu sayede yatırımcıya bir GES paketi sunmayı hedefliyoruz. Bunun için de sadece birkaç aya ihtiyacımız var” dedi.
Hedef: Katma değer sunma
Üzerinde çalışılan paketin yatırımcıya ayrıca düzen açısından da fayda sağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Özsoy, “Büyük bir yatırımcı kapasite veya arazi bulamadığı için bir yerde 5 megavat, bir yerde 10 megavat, bir yerde 30 megavat şeklinde dağınık yatırımlar yapıyor. Bu ayrıca ek bir maliyet anlamına geliyor. 10 tane farklı işletmeyle uğraşmak yerine, bizim araziden tek bir alanda ihtiyacı olan elektriği almış olacak. Bu da en az yüzde 50 bir maliyet avantajı sağlar. Böylece yatırımcımıza maksimum katma değeri sunma olanağımız olur” diye ekledi.
“Potansiyeli olan bölgelere yoğunlaştık”
Konya, Karaman, Aksaray gibi illerde artık kapasitenin de arazinin de bittiğini belirten Özsoy “Arazi GES için Bingöl, Elazığ, Van, Erzurum, Şanlıurfa, Malatya gibi güneşi iyi bir yerde alan arıyoruz. O bölgede aslında potansiyel ve yoğunlaşma da var. Yatırımların büyük kısmı artık Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ne yapılıyor. Birçok tesis orada kuruluyor. O yüzden buralarda bir arazide güneşi toplamak, yatırımcıya büyük fayda sağlar” dedi.
Görünmeyen masraflara çözüm olacak
Kurulacak arazi GES alanından 3-4 müşterinin de faydalanabileceğini belirten Özsoy, “Birçok şirket güneş enerjisi yatırımı için arazi arıyor. Bunun için de çok ciddi masraflara katlanıyorlar ve bu masraflar da görünmüyor. Ayrıca bir de izin süreci tarafı var. Çünkü 30 ayrı kurumdan onay almak gerekiyor yatırımın tamamlanması için. Ama bizim paketimiz ile tüm bu süreç bize emanet olacak. Biz tek bir merkezden, müşterinin ihtiyacı kadar elektrik gücünü ona sunmuş olacağız” açıklamasında bulundu.
"Rekabet alanının dışına çıkmak istiyoruz"
Rekabet alanından biraz uzaklaşmak istediklerini söyleyen Özsoy, “Kendimize bir alan yaratmak istiyoruz. Çünkü şu an kırıcı ve öldürücü bir rekabet var. Bu rekabete girmenin hiçbir avantajı olmaz, aksine dezavantajı olur ve zarara uğratır” yorumunu yaptı.
Depolama yatırımları artacak
Yenilenebilir enerji alanında küreselde olduğu gibi Türkiye’de de enerji depolama konusunda ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Orge Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Depolama, özellikle arz ve talep tarafındaki dengesizlikleri gidermek için çok önemli bir yatırım. Zira, yenilenebilir enerji, diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi kesintisiz bir enerji kaynağı değil. Depolama için en az güneş santrali kadar bir yatırım daha yapmak gerekiyor. Diğer taraftan, depolama için kullanılan bataryaların da bir ömrü var. Fizibilitelerin henüz tam oturmadığı kanaatindeyim. Ancak, maliyetler düştükçe ve pil teknolojisi geliştikçe, buradaki yatırımların hızla artışına şahit olacağız” dedi.