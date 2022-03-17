Getir, 12 milyar dolara ulaşan değerleme ile 'decacorn' oldu

Türkiye’nin globalde en hızlı büyüyen hızlı teslimat girişimlerinden İstanbul merkezli Getir, çıktığı yeni yatırım turunda 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Şirket, ocak ayında çıktığı yeni yatırım turunu, 768 milyon dolarlık yatırımla tamamladı. Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan Getir, bir yıl gibi kısa sürede ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.

Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36. sıraya yükseldi. Bu değerleme aynı zamanda Getir’i Avrupa’daki unicorn şirketler listesinde 4.sıraya taşıdı.

Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir’in Avrupa’da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Ortalama 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile buluşması, dünyada yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz” dedi.

Mubadala Investment Company Girişim ve Büyüme Yatırımlarından Sorumlu Başkanı İbrahim Ajami ise konuyla ilgili olarak, “Hızla değişim gösteren tüketici alışkanlıkları sonucunda online alışverişin benimsendiğini görüyoruz. Market alışverişi sektörü de küresel olarak bu alandaki en büyük dijitalleşme fırsatlarından birini sunuyor. Önümüzdeki dönemde Getir'in girmiş olduğu yeni kategoriler ve ülkelerle birlikte sektör liderliğini koruyacağına inanıyoruz. Getir büyümesini sürdürürken biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” yorumlarında bulundu.