Getir, 2 bin 500 kişiye işten çıkaracak
Hızlı teslimat şirketi Getir, dünya genelinde 23 bin çalışanının yüzde 10'unu işten çıkaracak.
Getir, dünya genelinde yeniden yapılanma planlanı hazırladı. Bu kapsamda toplam çalışanların yüzde 10.9'una denk gelen 2 bin 500 kişi işten çıkarılacak.
Getir Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
Şirket, temmuz sonundaki açıklamasında İtalyan, İspanyol ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.
Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir'e benzeyen şirketlerin sayısı koronavirüs salgını sırasında arttı.
Daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.