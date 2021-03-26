Getir, 2,6 milyar dolar değerle 'unicorn' oldu

Online market teslimat uygulaması girişimi Getir, 1 milyar dolar değeri aşarak unicorn olduğunu açıkladı. Bundan yaklaşık 5 yıl önce kurulan Getir, Türkiye’nin yatırım alarak unicorn değerine ulaşan ilk girişimi oldu. Getir’in Kurucusu Nazım Salur, 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını online basın toplantısıyla duyurdu.

Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz’in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra’ya açılmış. Ardından Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başlamıştı.