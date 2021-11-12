Getir, ABD pazarına girdi: 300 şehri hedefliyor

Hızlı teslimat şirketi Getir, Avrupa'nın ardından ABD pazarında da faaliyetlerine başladı.

Getir, ABD'de 300 şehirde varlık göstermeyi hedeflerken, şirketin kurucu ortağı Nazım Salur büyümenin fonlanması için gerekmesi halinde yeni fonlama turlarına çıkabileceklerini ve büyümeyi hızlandırmak için satın alma yapabileceklerini söyledi.

Getir'in Chicago'da operasyonlarına başlaması ile ilgili dün akşam düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan kurucu ortak Nazım Salur, ABD'deki büyümenin finansmanı için "Gerekirse o para var. Bizim tarz işlere yatırım yapan diyelim ki tüm dünyada 200 tane major fon varsa bunların 190'ı bizim kapımızı çalmıştır. 'Bir sonraki yatırım turunu ne zaman yapacaksınız' diye bize rezervasyonu vardır. Daha çok paraya ihtiyaç görürsek onları çağırıp yeni bir yatırım turu yaparız" dedi.

Halka arz ABD'de

Salur ABD'de dün operasyona başladıkları Chicago'nun ardından yıl sonuna kadar New York ve Boston'da faaliyete geçmeyi hedeflediklerini belirterek, ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetti.

Getir'in vakti geldiğinde Türkiye'de değil ABD'de bir halka arz düşündüğünü kaydeden Salur, "Halka arzı büyümek için fonlama olarak düşünmek lazım" dedi.

ABD'de pazarını NBA'e benzeten Salur, "Her basketçinin hayalini nasıl NBA'de oynamak süslerse, bir startup'çının hayalini de ABD'de oynamak süsler. ABD'de başarılı olmak istiyoruz" dedi.

"Yatırımcımızın acelesi yok"

Getir'in gelir ve kârlılığı hakkındaki soru üzerine Salur, "Bizim gibi şirketler finansalları paylaşmaz, bizim gibi şirketler hızlıca kârlılığa geçme niyetinde değillerdir. Hızlıca büyüme niyetindelerdir" dedi ve ekledi: "Bizim yatırımcılarımızın acelesi yok, bizden kâr beklemiyor ama işimizin kârlı olduğunu bilmek istiyorlar."

İşlerinin model olarak, ilk açtıkları bölgelerde kârlı bir iş olduğunu ama totalde şirketin kârlı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Ama o kâr edemediğimizden değil hızlı yatırım yapmayı tercih ettiğimizdendir. Bu kadar ülkeyi açıyorsunuz, ertesi ay para kazanmanız mümkün değil. Önce yatırım yapıyorsunuz, o paraların kazanılması önümüzdeki yıllarda olacak bir şey. Dolayısıyla her şey bu açıdan sağlıklı gidiyor."

"N11, Rekabet Kurumu onayında"

E-ticaret platformu N11'de hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Salur, Rekabet Kurumu'nun onayını beklediklerini belirterek, N11'deki mevcut iki ortaktan hisse alarak şirkete ortak olacaklarını söyledi.

N11'de neden hisse alımı yapıldığı sorusuna ise Salur şu yanıtı verdi: "İyi bir iş bizim için. N11'in gidişatına destek vereceğiz. Neden N11? Bizim iş çizgimiz şu: Sizin gidip aldığınız malları size getirme, hızlı getirme işindeyiz. Biz market ürünleri ile başladık ama e-ticaretin de hızlanması lazım. Orada bizim önemli bir e-ticaret oyuncusyla güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz."

3 yatırım turundan 1,1 milyar dolar ile döndü

Getir, bu yıl çıktığı üç yatırım turunda toplam 1.1 milyar dolar tutarında yatırım alırken, şirketin değerlemesi ise 7.7 milyar dolar seviyesine ulaştı. En son çıkılan fonlama turunda şirketin ortakları arasına Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company de katılırken Getir'in toplamda 17 ortağı bulunuyor.

Bu yılki yatırım turlanın ardından şirket yurtdışında ilk olarak Londra'da faaliyete başlarken, peşpeşe açıldığı diğer pazarlarla birlikte Getir operasyonlarını, İngiltere, İtalya, Fransa ve Portekiz'in de yer aldığı 9 farklı ülkede sürdürüyor.