Getir, Alman rakibini satın almak için masada

Bloomberg haber ajansı, hızlı teslimat şirketi Getir'in, Alman rakibi Gorillas Technologies'i satın almak için ileri aşama görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Kaynaklara dayandırılan haberde, sunulan teklifin nakit ve hisse takası karışımından oluştuğu belirtilirken, henüz nihai kararın verilmediği ve müzakerelerin bir sonuca varmayabileceği de ifade edildi.

Son bir yılda faaliyetlerini yedi Avrupa ülkesine genişleten ve geçen yılın sonunda ABD'de faaliyete başlayan Getir'in değerlemesi yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde.

Gerçekleşmesi halinde bu satın alma, Mubadala Investment Co. ve Sequoia Capital tarafından desteklenen Getir’in İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu Avrupa pazarı içinde basamak

atlamasını sağlayabilir.

Getir, 2021’in sonlarında İngiliz startup Weezy’yi satın alırken, Gorillas bu yılın başlarında Fransız Frichtti’yi bünyesine katmıştı.