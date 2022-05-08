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Getir, araç kiralama hizmetini deniyor

Getir, araç kiralama hizmeti denemelerine başladı. ‘GetirAraç’ isimli bu hizmet, kullanıcıların günlük veya saatlik araba kiralamasına olanak tanıyacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Super App olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin 10 milyar dolar değere sahip girişimi Getir, araç
kiralama hizmetini deniyor. 'GetirAraç' isimli bu hizmet, kullanıcıların günlük veya saatlik
araba kiralamasına olanak tanıyacak.

‘Getir’, ‘GetirBüyük’, ‘Getir Çarşı’, ‘GetirSu’, ‘GetirYemek’, ‘Getirİş’ isimlerindeki
hizmetleriyle birçok alana giren Getir, geçen yıl araç kiralama şirketi MOOV’u 23 milyon
dolara satın almıştı.

Bu satın alma meyvelerini veriyor. ‘GetirAraç’ isimli hizmet, MOOV hesabı yoluyla
kullanılabiliyor.

Hizmette ücretlerin kilometre başına belirlenmesi ön plana çıkarken, araç size gelmiyor siz
konumunuza yakın araçları uygulama üzerinden görebileceksiniz. Farklı segmentlerde birçok
aracın olacağının bilgisini verilirken, bulunan araçlar arasında Renault Clio, Kia Picanto 1.0
ve Kia Stonic 1.4 yer alıyor. Şu anda dakikalık ücret 2,95 TL, günlük ücrette ortalama 1770
TL’den başlıyor.

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