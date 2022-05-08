Super App olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin 10 milyar dolar değere sahip girişimi Getir, araç

kiralama hizmetini deniyor. 'GetirAraç' isimli bu hizmet, kullanıcıların günlük veya saatlik

araba kiralamasına olanak tanıyacak.

‘Getir’, ‘GetirBüyük’, ‘Getir Çarşı’, ‘GetirSu’, ‘GetirYemek’, ‘Getirİş’ isimlerindeki

hizmetleriyle birçok alana giren Getir, geçen yıl araç kiralama şirketi MOOV’u 23 milyon

dolara satın almıştı.

Bu satın alma meyvelerini veriyor. ‘GetirAraç’ isimli hizmet, MOOV hesabı yoluyla

kullanılabiliyor.

Hizmette ücretlerin kilometre başına belirlenmesi ön plana çıkarken, araç size gelmiyor siz

konumunuza yakın araçları uygulama üzerinden görebileceksiniz. Farklı segmentlerde birçok

aracın olacağının bilgisini verilirken, bulunan araçlar arasında Renault Clio, Kia Picanto 1.0

ve Kia Stonic 1.4 yer alıyor. Şu anda dakikalık ücret 2,95 TL, günlük ücrette ortalama 1770

TL’den başlıyor.