16 Aralık 2019

Mehmet KAYA

Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, yaptıkları işi “zaman satmak” olarak niteledi ve işleyişin akıllı yazılımlardan lojistik yönetimine kadar geniş bir teknoloji barındırdığını, Getir’in de bir “teknoloji şirketi” olduğunu söyledi.



Getir’in 4,5 yıl önce kurulduğunu ve İstanbul’da büyüme, gelişme dönemini ile birlikte toplamda 15 milyon siparişi teslim eden, uygulamasını 4,5 milyon kişinin indirdiği bir yapıya ulaştığını belirten Tütek, hali hazırda İstanbul’da 2 bir araçla hizmet sunduklarını açıkladı.



Dünyada ilk



Getir şirketinin uyguladığı iş modelinin sadece Türkiye için değil Dünyada da ilk olduğunu söyleyen Tütek, “Getir Dünyada bir ilk. Aslında teknoloji ağırlıklı bir firmayız. Müşterilerimiz sokaktaki mor motosikletçiyi görüyorlar ama merkez ofisimizdeki 650 kişilik istihdamımızın 100'ü teknoloji tarafında çalışıyor, 70'e yakın kısmı yazılımla, 30 çalışanımız da data işiyle uğraşıyor” dedi. Tütek, iş modelinin ana unsuru olan akıllı yazılımın da kendi bünyelerinde geliştirildiğini söyledi.



Yeni iş imkanları doğuyor



İstanbul’da nüfusun yüzde 90’ının üzerindeki bir orana ulaştıklarını, Ankara’da yüzde 50 seviyesinde olduklarını belirten Tuncay Tütek, Ankara istihdamının da 135’e ulaştığını belirtti. Yeni depo ve bayi için yer çalışmasının devam ettiğini söyleyen Tuncay Tütek bayi ve ürün satmak isteyen tedarikçi adaylarıyla ilgili bir soruya, “Tedarikçi olmak isteyen kişilerle her gün görüşüyoruz. Bu kapı açık. Şu anda 1200 çeşit ürün sunuyoruz. Bunu daha da artırmayı istiyoruz” dedi. Tuncay Tütek, iş modellerinin bayiler ve bu bayilerin istihdam ettiği motor kuryelerle işlediğini hatırlatarak, bu alanda da yatırımcılar almaya devam ettiklerini bildirdi.

10 dakikaya erişen yok



Dünya ve Türkiye için ilk olan online siparişle adrese ürün tesliminde teknolojiyi kullanarak İstanbul’da 10 dakikanın altına düştüklerini hatırlatan Tütek, “Dünyada örnekler var ama bu sürelere ulaşan yok. Bizi Türkiye’de ilk taklit eden yabancı bir yatırımcı oldu” diye konuştu.

Şirketin 4500 kişi istihdamına ulaştığını, yeni yatırımlarla bunun hızla artacağını belirten Tütek, Ankara’ya Getir ofisi kuracaklarını ve bu ofiste 30-40 kişilik bir yazılımcı istihdamı da yapacaklarını açıkladı.



Tütek, Ankara’da tanıtım yapılmayan deneme-yatırım amaçlı değerlendirilen 20 günde, 20 bin sipariş teslim ettiklerini, en fazla su, gofret ve simit siparişi aldıklarını belirtti. Tütek, insanların küçük ürünlerle denedikten sonra diğer ürünleri sipariş etmeye başladığının altını çizdi.

Perakende sektörüne etkisi



Eve teslim hizmetin perakende sektörüne etki edeceğini, teknolojik değişimin kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Tütek, “Bir Türk firması olarak bunu yaptık. Biz yapmasak bir başkası yapacak, teknoloji gelişiyor. Diğer yandan perakende sektörünün tamamına baktığınızda bizim gibi şirketlerin toplam payı binde birlerde bile değil. Esnaf da aslında sistemin parçası. Dükkanını kapatarak bayi olanlar var. Biz de yerel bir iş yaratıyoruz” dedi.