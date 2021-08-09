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Getir, Galatasaray'a sponsor oluyor

Getir, Galatasaray ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye ve Avrupa'da büyümesini sürdüren evlere sipariş uygulaması Getir, Premier Lig'in ardından Türkiye'de de futbola sponsor oluyor.

Bu yıl yurtdışında yatırım atağına kalkan ve Avrupa'da 7 ülkede faaliyete geçen Getir, Galatasaray ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atacak.

İmza töreni Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tütek'in katılımıyla 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Getir geçen hafta Premir Lig'in köklü kulubü Tottenham Hotspur'a sponsor olduğunu duyurmuştu.

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