Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkardı

Getir, Avrupa’da yeni ülkelerle hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Sene başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir, İtalya’da da hizmet vermeye başladı.

İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkaran Getir, Milano'nun ardından İtalya'da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor.

Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir, böylece Türkiye'ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.

Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı.